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Travel Sale 2026: cuándo comienza y cómo acceder a las mejores ofertas en viajes y escapadas

Una semana de promociones reunirá propuestas para distintos perfiles de viajeros, desde escapadas y experiencias de naturaleza hasta opciones gastronómicas, culturales y de turismo sustentable, con alternativas para organizar el próximo viaje.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El Travel Sale reunirá propuestas para quienes buscan organizar escapadas y viajes a distintos destinos turísticos.
El Travel Sale reunirá propuestas para quienes buscan organizar escapadas y viajes a distintos destinos turísticos. Foto: Magnific
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El Travel Sale 2026 ya tiene fecha confirmada: se realizará del lunes 24 al domingo 30 de agosto y reunirá promociones para quienes quieran organizar viajes dentro de Argentina o al exterior. Durante una semana, agencias y empresas vinculadas al turismo ofrecerán oportunidades en vuelos, hoteles, paquetes, escapadas y distintas experiencias.

La iniciativa, que alcanza su duodécima edición, busca impulsar la actividad turística y facilitar la planificación de viajes mediante descuentos, beneficios y alternativas de financiación. Las propuestas estarán disponibles a través de las empresas participantes y podrán consultarse en el sitio oficial del evento.

Travel Sale 2024. Foto: NA.
Las promociones incluirán alternativas para viajar por Argentina y conocer algunos de sus principales atractivos naturales y culturales. Foto: NA.

Travel Sale 2026: cuándo es y cómo acceder a las ofertas

El Travel Sale se llevará a cabo desde el 24 hasta el 30 de agosto de 2026. Quienes quieran aprovechar las promociones deberán ingresar al sitio oficial de Travel Sale y consultar las propuestas disponibles según el destino o el tipo de viaje que estén buscando.

La plataforma reúne diferentes categorías para facilitar la búsqueda, entre ellas viajes por Argentina y vuelos. Las ofertas y promociones son ofrecidas directamente por las empresas anunciantes, por lo que las condiciones, precios, descuentos y formas de pago pueden variar según cada prestador.

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Qué se puede comprar durante el Travel Sale

Durante la nueva edición habrá propuestas destinadas a distintos perfiles de viajeros. Entre las principales categorías aparecen:

  • Vuelos nacionales e internacionales.
  • Hoteles y alojamientos.
  • Paquetes turísticos.
  • Escapadas y viajes dentro de Argentina.
  • Experiencias vinculadas con naturaleza y aventura.
  • Propuestas de gastronomía, vino y cultura.
  • Alternativas relacionadas con el turismo sustentable.
Las ofertas estarán disponibles a través de agencias y empresas vinculadas con la actividad turística. Foto: Frepik.com

Los destinos de Argentina que estarán presentes

Una de las apuestas de esta edición será incentivar los viajes por el país. La propuesta contempla experiencias en diferentes regiones argentinas, desde destinos de naturaleza y aventura hasta opciones vinculadas con la gastronomía, el vino y la cultura.

Entre los destinos promocionados aparecen Salta, Jujuy, La Rioja, Neuquén y otros puntos de la Patagonia, con alternativas para quienes busquen tanto escapadas cortas como viajes de mayor duración.

En el Norte Argentino se destacan lugares como Cafayate y la Quebrada de Humahuaca, mientras que Jujuy también aparece vinculada a experiencias como el Tren Solar.

Los viajeros podrán encontrar propuestas vinculadas con destinos del Norte Argentino, como Salta y Jujuy. Foto: Instagram / trensolaroficial. | Mejorada con IA.

La Patagonia, por su parte, suma destinos como El Calafate, Puerto Madryn, Ushuaia y Villa La Angostura, algunos de los puntos turísticos más buscados del país.

El Travel Sale 2026 también incorporará opciones vinculadas con el turismo sustentable. En este segmento participarán establecimientos certificados con la Ecoetiqueta Hoteles más Verdes, una iniciativa de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT).

Cómo aprovechar mejor las ofertas del Travel Sale

Antes de comprar, una de las principales recomendaciones es comparar el precio de la promoción con el valor que tenía el producto antes del evento. Esto permite determinar si el descuento representa realmente una oportunidad.

Las propuestas permitirán comparar distintas alternativas de viajes, alojamientos y experiencias antes de definir la próxima escapada. Foto: Magnific

También es conveniente revisar qué incluye cada tarifa. En el caso de los vuelos, por ejemplo, hay que verificar si el precio contempla equipaje, selección de asiento y otros servicios adicionales. En los paquetes turísticos, en tanto, es importante comprobar qué servicios están incluidos y cuáles deben abonarse aparte.

Otra alternativa es tener cierta flexibilidad con las fechas y destinos. Cambiar uno o dos días la salida o considerar diferentes ciudades puede ampliar la cantidad de opciones disponibles y permitir encontrar mejores precios.

Además, conviene revisar las condiciones de financiación, ya que algunas promociones pueden resultar más convenientes por las cuotas o medios de pago disponibles que por el descuento aplicado al precio final.

El Travel Sale reunirá propuestas para quienes buscan organizar escapadas y viajes a distintos destinos turísticos. Foto: Freepik.

Quiénes organizan el Travel Sale 2026

La nueva edición del Travel Sale está organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y cuenta con el acompañamiento de organismos públicos y entidades vinculadas con la actividad turística.

Entre los participantes y acompañantes mencionados para esta edición aparecen la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, además de Hoteles más Verdes (AHT) y empresas del sector.

Con propuestas para viajar por Argentina y el exterior, el Travel Sale 2026 se presenta como una nueva oportunidad para quienes quieran planificar sus próximas vacaciones, escapadas o viajes y estén dispuestos a comparar alternativas durante la semana de promociones.

TurismoViajeArgentina
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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