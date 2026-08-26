comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Qué tipo de lavarropas conviene más: carga frontal, superior o semiautomático

Antes de elegir un modelo, es necesario evaluar el espacio disponible, el consumo del agua y de la electricidad. ¿Cuál es el mejor modelo para cada casa?

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuál es el mejor lavarropas para el hogar
Cuál es el mejor lavarropas para el hogar Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Elegir un lavarropas para el hogar no depende únicamente de la cantidad de kilos que puede soportar el tambor. También depende del tipo de carga, el espacio que se necesita y, en algunos casos, el consumo del agua y la energía. Por este motivo, es muy importante conocer las diferencias entre cada sistema antes de comprar uno.

Las alternativas más habituales son los modelos de carga frontal, carga superior y semiautomáticos. Cada uno responde a necesidades distintas: mientras algunos priorizan la eficiencia y la automatización, otros se destacan por su precio o por la practicidad para cargar y retirar la ropa. ¿Cuál es el mejor?

Cuál es el mejor lavarropas para el hogar Foto: Pinterest

Lavarropas de carga frontal: menor consumo y buen centrifugado

Los modelos de lavarropas de carga frontal tienen la puerta ubicada en la parte delantera y funcionan con un tambor horizontal. En general, utilizan menos agua que los lavarropas tradicionales de carga superior y ofrecen velocidades de centrifugado elevadas, por lo que la ropa puede salir con menos humedad.

Otra ventaja es que algunos modelos permiten aprovechar la superficie superior para colocar objetos o incluso instalar un secarropas encima, siempre que el diseño y las indicaciones del fabricante lo permitan.

Contenido Recomendado

Riesgo para la salud:cuáles son los cuatro alimentos que nunca se deben recalentar

Riesgo para la salud: cuáles son los cuatro alimentos que nunca se deben recalentar

Para qué sirve ponerle ácido cítrico a la pava eléctrica y por qué recomiendan limpiar con él en casa

Para qué sirve ponerle ácido cítrico a la pava eléctrica y por qué recomiendan limpiar con él en casa

Sin embargo, uno de los grandes contras de estos lavarropas es que suelen tener un precio inicial más elevado y obligan a agacharse para introducir y retirar las prendas. Además, sus ciclos pueden ser más extensos.

Cuál es el mejor lavarropas para el hogar Foto: Pinterest

Lavarropas de carga superior: una opción práctica para el uso cotidiano

En estos equipos, la ropa se introduce desde una tapa ubicada en la parte superior. Esto puede resultar más cómodo para quienes tienen dificultades para agacharse y también facilita cargar y retirar prendas.

Los modelos tradicionales de carga superior suelen utilizar más agua que los frontales, aunque existen equipos modernos con sistemas de impulsor que reducen esa diferencia. También suelen ofrecer ciclos más rápidos y, dependiendo del modelo, pueden resultar una alternativa más accesible para quienes buscan reducir el desembolso inicial.

Lavarropas semiautomático: qué tener en cuenta

Los semiautomáticos requieren una mayor intervención durante el lavado. Dependiendo del modelo, puede ser necesario trasladar las prendas entre distintos compartimentos para completar el proceso.

Su principal atractivo suele estar relacionado con el precio y con la posibilidad de controlar manualmente determinadas etapas del lavado. Por eso, pueden ser una alternativa para quienes priorizan el costo de compra por encima de la comodidad de un ciclo completamente automatizado.

Cuál es el mejor lavarropas para el hogar Foto: Pinterest

¿Cuál es el lavarropas más conveniente para el hogar?

Esto dependerá del modelo y de las necesidades de cada hogar. Si la prioridad es reducir el consumo de agua y energía y contar con un buen centrifugado, un lavarropas de carga frontal puede ser la alternativa más conveniente.

En cambio, quienes buscan facilidad para cargar la ropa, ciclos ágiles o un precio inicial más bajo pueden encontrar en la carga superior una opción práctica. El semiautomático puede resultar atractivo cuando el presupuesto es el factor principal y no representa un problema tener que intervenir durante el proceso. Además del tipo de carga, conviene revisar la capacidad, las dimensiones, los programas disponibles y la eficiencia energética antes de comprar.

ElectrodomésticosCasaHogares
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El juez Ariel Lijo le concedió una prórroga a Adorni en la causa por su patrimonio

El juez Ariel Lijo le concedió una prórroga a Adorni en la causa por su patrimonio

Después de dos meses, Diputados vuelve a sesionar:desde impuestos hasta patentes, el amplio temario que se tratará en el recinto

Nardini:“El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

En una semana clave en el Congreso, Javier Milei recibió en Casa Rosada a legisladores de LLA

Economía

ANSES:quiénes cobran este miércoles 26 de agosto y cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

ANSES: quiénes cobran este miércoles 26 de agosto y cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor:requisitos y cómo postularse

Bono proporcional para jubilados:cómo saber cuánto paga ANSES desde el 25 de agosto

Las reservas del Banco Central quedaron al borde de los USD 51.000 millones y marcaron un nuevo máximo en la era Milei

Internacionales

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú:qué se sabe del viaje relámpago de John Ratcliffe

El verdadero Superman:el video viral de un joven de Indonesia combatiendo el fuego

Trump lanzó una dura amenaza contra Irán:“La crisis humanitaria debe detenerse ahora”