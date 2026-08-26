Adiós a una leyenda del cine: murió Tim Curry, el actor que aterrorizó al mundo como Pennywise en “IT”

Tim Curry interpretó a Pennywise en la miniserie IT de 1990, un personaje que quedó grabado en la memoria de los fanáticos del terror. Foto: Geo News.

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de Tim Curry, el reconocido actor británico que alcanzó fama internacional por interpretar a Pennywise en IT y a Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show.

Curry murió el martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años, en su vivienda de Los Ángeles, según informó TMZ y posteriormente confirmó su representante.

El actor británico alcanzó fama mundial como Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, convertida en una película de culto. Foto: Canal 1.

El intérprete atravesaba desde hacía más de una década distintos problemas de salud derivados del derrame cerebral que sufrió en 2012, un episodio que tuvo un fuerte impacto en su movilidad y en su vida cotidiana.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades acudieron a su domicilio durante la noche del martes y constataron su fallecimiento.

Tim Curry: una carrera marcada por personajes inolvidables

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Tim Curry construyó una carrera que atravesó el teatro, el cine, la televisión y el doblaje.

Su gran salto a la fama llegó con el personaje de Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show, primero en los escenarios y posteriormente en la adaptación cinematográfica de 1975, The Rocky Horror Picture Show. La película se transformó en un clásico de culto y convirtió a Curry en una figura reconocida internacionalmente.

Pero ese no fue su único personaje emblemático. En 1990, el actor se puso en la piel de Pennywise, el aterrador payaso de IT, la miniserie basada en la novela homónima de Stephen King.

También participó en producciones como Clue, Home Alone 2: Lost in New York, Annie, Legend, The Hunt for Red October, Muppet Treasure Island y Scary Movie 2, además de desarrollar una extensa carrera como actor de voz.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Curry se destacó en cine, televisión, teatro y doblaje, con personajes que se convirtieron en íconos de la cultura popular. Foto: Reddit.

El derrame cerebral que cambió su vida

En 2012, Tim Curry sufrió un derrame cerebral que dejó importantes consecuencias físicas y afectó profundamente su vida cotidiana. El episodio limitó su movilidad y lo llevó a utilizar una silla de ruedas.

A partir de entonces, redujo considerablemente sus apariciones frente a las cámaras, aunque continuó trabajando especialmente en proyectos de doblaje y mantuvo contacto con sus seguidores a través de algunas apariciones públicas.

A pesar de las dificultades, Curry mantuvo durante años una actitud positiva frente a su recuperación. En 2025 incluso publicó sus memorias, Vagabond, donde repasó distintos momentos de su vida y su extensa carrera artística.

“El humor me salvó”: lo que significó la actuación para Tim Curry

En una de sus declaraciones más recordadas de los últimos años, Curry habló sobre las dificultades que enfrentaba luego del accidente cerebrovascular y explicó el papel que tuvo el humor para sobrellevarlas.

“Estoy en esta ridícula silla, todavía no puedo caminar. No podré cantar ni bailar en lo inmediato. Tengo serios problemas con mi pierna izquierda. Pero el humor me salvó. Es parte de mi ADN”, dijo Curry en 2025.

La frase sintetizó una de las características que marcaron al actor durante su vida: su capacidad para recurrir al humor incluso frente a las situaciones más difíciles.

El legado de Tim Curry

Además de sus papeles en IT y The Rocky Horror Picture Show, Curry dejó una extensa trayectoria artística que incluyó importantes trabajos en teatro, cine, televisión y doblaje.

Tim Curry sufrió un derrame cerebral en 2012 que dejó importantes secuelas y afectó su movilidad durante los últimos años de su vida. Foto: Hits FM.

Su carrera comenzó en el teatro londinense y posteriormente llegó a Broadway, donde recibió tres nominaciones a los premios Tony. También obtuvo un Daytime Emmy por su trabajo televisivo.

Con su muerte, a los 80 años, desaparece una de las figuras más singulares del espectáculo británico y estadounidense. Tim Curry logró algo poco frecuente: convertir personajes completamente diferentes entre sí en íconos de la cultura popular, desde el extravagante Frank-N-Furter hasta el aterrador Pennywise.