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Madera, plástico o metal: la guía rápida para saber cuál tabla elegir para cortar verduras

La elección del material influye en la higiene, el cuidado de los cuchillos y la facilidad de limpieza.

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Madera, plástico y metal ofrecen experiencias muy distintas en la cocina.
Madera, plástico y metal ofrecen experiencias muy distintas en la cocina. Foto: Gemini
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A la hora de elegir una tabla para cortar verduras, no solo importa el material: también hay que tener en cuenta la higiene, el estado de la superficie y cómo afecta al filo de los cuchillos. Aunque todas parecen cumplir la misma función, madera, plástico y metal ofrecen experiencias muy distintas en la cocina.

La madera es la opción tradicional y preferida por muchos cocineros. Su superficie resulta cómoda para trabajar y, en general, es más amable con los cuchillos, ya que no los desafila tan rápido. Sin embargo, requiere más cuidados: si aparecen grietas o surcos profundos, puede volverse difícil de limpiar y hay que reemplazarla.

Tablas de plástico: prácticas y fáciles de limpiar

Las tablas de plástico tienen una ventaja concreta: son no porosas y se limpian fácilmente. Según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), tanto la madera como el plástico son aptos para cortar alimentos.

Muchas tablas plásticas pueden ir al lavavajillas, siempre que el fabricante lo permita, lo que las hace especialmente prácticas para manipular alimentos crudos. El problema aparece con el uso: los cortes y surcos profundos deterioran la superficie y, cuando ya no se pueden limpiar bien, conviene reemplazarlas.

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Madera: la opción más amable con los cuchillos

Las tablas de madera también son seguras si se mantienen en buen estado. El USDA indica que no es obligatorio elegir plástico: la madera es válida para cortar alimentos, siempre que no tenga grietas o surcos difíciles de limpiar.

Su principal ventaja es la comodidad para trabajar durante largos períodos y el cuidado del filo de los cuchillos. Eso sí, necesita mantenimiento: muchas veces requiere lavado a mano y, si se deteriora, hay que cambiarla.

¿Y las tablas de metal?

Las tablas metálicas, como las de acero inoxidable, son fáciles de limpiar y no se desgastan con surcos profundos como el plástico o la madera. Sin embargo, tienen una desventaja importante: pueden desafilar los cuchillos más rápido y, en algunos casos, resultar resbaladizas durante la preparación.

Por eso, aunque sean higiénicas, no suelen ser la primera elección para cortar verduras todos los días.

Qué tabla conviene elegir y cómo mantenerla

Para cortar verduras, frutas y pan, una tabla de madera en buen estado es una alternativa muy razonable por su comodidad y por cuidar los cuchillos. El plástico es ideal cuando se prioriza la facilidad de limpieza, sobre todo para evitar la contaminación cruzada con alimentos crudos.

El metal queda como opción fácil de higienizar, pero puede afectar el filo del cuchillo.

Más allá del material, lo fundamental es mantener la tabla limpia y en buen estado. El USDA recomienda lavar las tablas con agua caliente y jabón después de cada uso y usar diferentes tablas para alimentos listos para comer y para carne, aves o pescado crudos.

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