No necesita obras, ocupa poco espacio y hace que el ambiente parezca más grande: el truco de decoración que es tendencia

La tendencia de instalar las barras bien arriba. Foto: Gemini

Sin necesidad de reformas ni grandes inversiones, un simple cambio en la ubicación de las cortinas puede modificar por completo la percepción de un ambiente.

La clave está en instalar la barra lo más cerca posible del techo y extenderla más allá del ancho de la ventana, una técnica que se volvió tendencia entre los especialistas en decoración.

Este recurso, utilizado por la diseñadora Sophie P-Lefebvre en uno de sus proyectos, permite que el espacio se vea más alto y que las ventanas parezcan más grandes. Al colocar la barra cerca del techo y llevarla más allá del marco, se logran proporciones visuales distintas que amplifican el ambiente.

Cómo colocar las cortinas para lograr el efecto

Los expertos recomiendan evitar instalar la barra justo sobre el marco de la ventana. En cambio, lo ideal es ubicarla bien arriba, casi pegada al techo, para dirigir la mirada hacia arriba y generar una sensación de mayor altura.

Las cortinas tocan el piso. Foto: Gemini

Además, extender la barra hacia los costados permite que, al abrir las cortinas, quede libre una mayor parte de la ventana y entre más luz natural. Así, el ambiente no solo parece más grande, sino también más luminoso.

Elegancia y amplitud con un solo cambio

Las cortinas de piso a techo crean una línea vertical continua que suma elegancia y estiliza el espacio. En el proyecto de Lefebvre, se eligieron paneles que llegan hasta el piso, sin exceso de tela, para lograr un efecto limpio y alargado.

Este truco sencillo permite transformar la percepción de un living o dormitorio, sin necesidad de tirar paredes ni hacer obras. Solo con cambiar la ubicación de las cortinas, el ambiente gana en amplitud y sofisticación.