El error que muchos cometen al usar la freidora de aire: puede provocar humo, comida quemada e incluso un incendio

Qué hacer si se prende fuego la freidora de aire Foto: Gemini IA

La Airfryer o freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en los últimos años gracias a su rapidez y la posibilidad de preparar alimentos prácticamente sin aceite y de forma saludable para todas las comidas. Sin embargo, su funcionamiento tiene algunas particularidades que es importante conocer, ya que a diferencia del horno tradicional, utiliza un ventilador para hacer circular el aire a gran velocidad dentro de la canasta y cocinar la comida. Por este motivo, es importante tener en cuenta que algunos objetos pueden obstruir esta función y generar problemas.

Freidora de aire; cocina; electrodoméstico; gastronomía. Foto: Freepik

Uno de los errores menos conocidos ocurre cuando se utiliza papel manteca o papel aluminio durante el precalentamiento sin ningún alimento encima. En determinadas condiciones, el material puede moverse, acercarse a la resistencia y quemarse.

Por qué es peligroso poner papel manteca o aluminio durante el precalentamiento

El problema no está necesariamente en utilizar estos materiales, sino en cómo y cuándo se colocan dentro de la freidora de aire. Durante el funcionamiento, el ventilador impulsa aire caliente a gran velocidad y si se coloca papel manteca o de aluminio suelto, podría desplazarse por el interior del aparato.

Si el material llega hasta la resistencia, puede quemarse y generar humo. En determinadas circunstancias, incluso existe riesgo de que se produzca fuego.

Freidora de aire. Foto: Grok.

Por este motivo, una de las principales recomendaciones es evitar colocar papel suelto durante el precalentamiento. Si el modelo y el fabricante permiten utilizarlo, es preferible colocarlo junto con los alimentos, de manera que su propio peso ayude a mantenerlo en su lugar.

Cómo usar papel manteca o aluminio en la airfryer de manera segura

Antes de utilizar papel manteca o aluminio, lo primero es consultar las indicaciones del fabricante, ya que no todos los modelos funcionan exactamente de la misma manera.

En los casos en que esté permitido, el material debe quedar correctamente colocado dentro de la canasta y no debería sobresalir ni quedar suelto. También es importante evitar cubrir completamente la base o los orificios de circulación. La freidora necesita que el aire caliente pueda desplazarse alrededor de los alimentos para conseguir una cocción uniforme.

Freidora de aire Foto: Freepik

Por último, una práctica totalmente desaconsejada es encender el aparato con una hoja de papel liviana en la canasta vacía, aunque sea para “precalentarla”, ya que podría provocar un incendio.

Para evitar accidentes, existen algunas medidas sencillas que ayudan a reducir riesgos:

Leer el manual de instrucciones antes del primer uso. No colocar materiales livianos sueltos dentro de la canasta. No bloquear los conductos destinados a la circulación del aire. No sobrecargar la canasta. Mantener limpia la freidora y retirar los restos de grasa y alimentos. Colocar el aparato sobre una superficie estable y alejada de materiales inflamables. No ignorar humo, olor a quemado o ruidos inusuales. Dejar que la freidora se enfríe antes de limpiarla o manipular sus partes calientes.

La airfryer puede ser un electrodoméstico práctico y seguro cuando se utiliza de acuerdo con las indicaciones de cada modelo. El punto clave se encuentra en recordar que cualquier elemento liviano colocado de manera incorrecta puede desplazarse hacia zonas donde no debería estar.