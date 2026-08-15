comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El error que muchos cometen al usar la freidora de aire: puede provocar humo, comida quemada e incluso un incendio

Colocar determinados materiales de forma incorrecta dentro de este electrodoméstico puede generar situaciones peligrosas en la cocina. Qué cosas se deben tener en cuenta para evitar accidentes.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Qué hacer si se prende fuego la freidora de aire
Qué hacer si se prende fuego la freidora de aire Foto: Gemini IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Airfryer o freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos más utilizados en los últimos años gracias a su rapidez y la posibilidad de preparar alimentos prácticamente sin aceite y de forma saludable para todas las comidas. Sin embargo, su funcionamiento tiene algunas particularidades que es importante conocer, ya que a diferencia del horno tradicional, utiliza un ventilador para hacer circular el aire a gran velocidad dentro de la canasta y cocinar la comida. Por este motivo, es importante tener en cuenta que algunos objetos pueden obstruir esta función y generar problemas.

Freidora de aire; cocina; electrodoméstico; gastronomía. Foto: Freepik

Uno de los errores menos conocidos ocurre cuando se utiliza papel manteca o papel aluminio durante el precalentamiento sin ningún alimento encima. En determinadas condiciones, el material puede moverse, acercarse a la resistencia y quemarse.

Por qué es peligroso poner papel manteca o aluminio durante el precalentamiento

El problema no está necesariamente en utilizar estos materiales, sino en cómo y cuándo se colocan dentro de la freidora de aire. Durante el funcionamiento, el ventilador impulsa aire caliente a gran velocidad y si se coloca papel manteca o de aluminio suelto, podría desplazarse por el interior del aparato.

Si el material llega hasta la resistencia, puede quemarse y generar humo. En determinadas circunstancias, incluso existe riesgo de que se produzca fuego.

Contenido Recomendado

Los electrodomésticos que deberías desenchufar después de usarlos para evitar riesgos en casa

Los electrodomésticos que deberías desenchufar después de usarlos para evitar riesgos en casa

Por qué no debés cerrar la puerta de la lavadora después de usarla:el error que te puede arruinar la ropa

Por qué no debés cerrar la puerta de la lavadora después de usarla: el error que te puede arruinar la ropa
Freidora de aire. Foto: Grok.
Freidora de aire. Foto: Grok.

Por este motivo, una de las principales recomendaciones es evitar colocar papel suelto durante el precalentamiento. Si el modelo y el fabricante permiten utilizarlo, es preferible colocarlo junto con los alimentos, de manera que su propio peso ayude a mantenerlo en su lugar.

Cómo usar papel manteca o aluminio en la airfryer de manera segura

Antes de utilizar papel manteca o aluminio, lo primero es consultar las indicaciones del fabricante, ya que no todos los modelos funcionan exactamente de la misma manera.

En los casos en que esté permitido, el material debe quedar correctamente colocado dentro de la canasta y no debería sobresalir ni quedar suelto. También es importante evitar cubrir completamente la base o los orificios de circulación. La freidora necesita que el aire caliente pueda desplazarse alrededor de los alimentos para conseguir una cocción uniforme.

Freidora de aire Foto: Freepik

Por último, una práctica totalmente desaconsejada es encender el aparato con una hoja de papel liviana en la canasta vacía, aunque sea para “precalentarla”, ya que podría provocar un incendio.

Para evitar accidentes, existen algunas medidas sencillas que ayudan a reducir riesgos:

  1. Leer el manual de instrucciones antes del primer uso.
  2. No colocar materiales livianos sueltos dentro de la canasta.
  3. No bloquear los conductos destinados a la circulación del aire.
  4. No sobrecargar la canasta.
  5. Mantener limpia la freidora y retirar los restos de grasa y alimentos.
  6. Colocar el aparato sobre una superficie estable y alejada de materiales inflamables.
  7. No ignorar humo, olor a quemado o ruidos inusuales.
  8. Dejar que la freidora se enfríe antes de limpiarla o manipular sus partes calientes.

La airfryer puede ser un electrodoméstico práctico y seguro cuando se utiliza de acuerdo con las indicaciones de cada modelo. El punto clave se encuentra en recordar que cualquier elemento liviano colocado de manera incorrecta puede desplazarse hacia zonas donde no debería estar.

ElectrodomésticosTipsCocina
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Giro en el Poder Judicial:la firme decisión del Gobierno con los jueces que cumplan 75 años

Giro en el Poder Judicial: la firme decisión del Gobierno con los jueces que cumplan 75 años

Suspensión de las PASO:el Gobierno busca llegar a 37 votos en el Senado con acuerdos con el PRO y la UCR

A todo o nada:el Gobierno define la sesión del 26 de agosto en Diputados y evalúa cambios en la reforma del Banco Central

Nuevos aviones F-16 para la Argentina:la Fuerza Aérea adelantó la llegada de la segunda tanda de cazas desde Dinamarca

Economía

Conocida cadena de supermercados vendió una sucursal para pagar sueldos adeudados:reubicará al personal

Conocida cadena de supermercados vendió una sucursal para pagar sueldos adeudados: reubicará al personal

El Gobierno activa el plan avalado por el FMI:las dos medidas con las que busca impulsar la economía

El Banco Ciudad subasta siete propiedades desde USD 31.490 en Ciudad de Buenos Aires:los requisitos para participar

El Gobierno oficializó la flexibilización del crédito en dólares para empresas:qué dice el DNU

Internacionales

Impactante video:a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Impactante video: a días del terremoto en Colombia, un misterioso cielo rojo alarmó a vecinos de un municipio de Sucre

Encontraron muerto al ex profesor de Cambridge que dejó su cargo tras ser acusado de plagio

España busca nuevos vecinos:pagan hasta 15.000 euros a quienes se muden a este valle y trabajen en remoto

“Estaba en el sofá y de repente todo se vino abajo”:el relato del pánico tras el terremoto en España