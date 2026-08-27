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Cómo evitar que aparezcan ratas en el patio de casa con un truco casero

Con ingredientes simples como vinagre y menta, podés mantener alejados a los roedores de forma segura y natural.

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Cómo evitar que aparezcan ratas en el patio de casa con un truco casero.
Cómo evitar que aparezcan ratas en el patio de casa con un truco casero. Foto: Foto: Gemini
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Las ratas tienen un olfato tan sensible que cualquier aroma fuerte puede desorientarlas y alejarlas de los lugares donde buscan refugio. Por eso, muchas personas optan por un método casero que no requiere venenos ni productos tóxicos: bloquear sus rutas con olores intensos.

El truco más efectivo combina vinagre blanco y aceite de menta. El vinagre borra los rastros de feromonas que las ratas usan para orientarse, mientras que la menta genera un olor tan penetrante que les resulta insoportable.

Con este método se puede mantener a las ratas alejadas. Foto: Unsplash

Cómo preparar y aplicar el repelente de menta y vinagre

Para armar este repelente natural, solo hace falta un atomizador, vinagre blanco, agua y aceite esencial de menta (o, en su defecto, hojas de menta frescas).

  • Paso 1: Mezclá partes iguales de agua y vinagre blanco en el atomizador.
  • Paso 2: Sumá entre 15 y 20 gotas de aceite esencial de menta, o un puñado de hojas maceradas, y agitá bien.
  • Paso 3: Rociá el líquido en los bordes del patio, paredes, rincones oscuros, zonas de basura y grietas.
  • Paso 4 (refuerzo): Embebé bolas de algodón en aceite de menta puro y ponelas en accesos o madrigueras.
  • Frecuencia: Repetí la aplicación cada 2 o 3 días, o después de lluvias, porque el aroma se evapora.

Otros remedios caseros para reforzar la barrera

Además del vinagre y la menta, hay otras opciones naturales para mantener a las ratas lejos:

  • Solución de ajo y cebolla: Herví dientes de ajo machacados y cebolla en agua. Usá el líquido para rociar sectores estratégicos: el olor espanta a los roedores.
  • Plantas barrera: Plantar menta, albahaca, romero o lavanda alrededor del patio ayuda a crear una defensa aromática.
  • Spray picoso: Mezclá agua con salsa picante o pimienta negra y unas gotas de detergente. El picante irrita las mucosas de las ratas si intentan acercarse.

Medidas clave para prevenir la aparición de ratas

Ningún truco es suficiente si no se acompaña con hábitos de limpieza y prevención:

  • Eliminá fuentes de alimento: No dejes comida de mascotas afuera de noche, recogé frutas caídas y asegurate de que los tachos de basura estén bien cerrados.
  • Despejá escondites: Mantené el césped corto, podá arbustos desde el suelo y evitá acumular maderas, escombros o cajas.
  • Sellá aberturas: Tapá grietas, rendijas y orificios de desagües para bloquear el ingreso de roedores.
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