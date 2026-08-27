comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Estados Unidos reafirmó su compromiso con la OTAN y advirtió a Rusia por posibles ataques a Europa

Washington aseguró que Europa continúa siendo un “interés fundamental” para Estados Unidos y ratificó su compromiso con la seguridad colectiva de la OTAN, mientras crece la preocupación por posibles acciones híbridas de Rusia contra países aliados.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estados Unidos aseguró seguir queriendo colaborar con la OTAN.
Estados Unidos aseguró seguir queriendo colaborar con la OTAN. Foto: Pinterest/Gemini.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Estados Unidos reafirmó este jueves su compromiso con la seguridad colectiva de la OTAN y aseguró que Europa mantiene un lugar central en su estrategia internacional, luego de que trascendiera una sorpresiva visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe. Según medios estadounidenses, el funcionario habría advertido al Kremlin sobre las consecuencias de eventuales ataques contra países aliados.

El mensaje fue transmitido por el subsecretario de Defensa estadounidense, Elbridge Colby, durante una conferencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la sede de la organización en Bruselas.

John Ratcliffe y Donald Trump.
John Ratcliffe y Donald Trump.

“Europa sigue siendo un interés fundamental para Estados Unidos”, sostuvo Colby, aunque aclaró que Washington también está concentrando sus esfuerzos en el hemisferio occidental y en la primera cadena de islas del Pacífico.

Estados Unidos y la defensa de Europa

Colby destacó los avances registrados durante los últimos dos años para que los países europeos asuman un papel más importante dentro de la Alianza Atlántica. Según el funcionario, este proceso fue impulsado por el liderazgo del presidente Donald Trump, Rutte y varios dirigentes europeos.

Contenido Recomendado

Milei no lo esperaba:EEUU abrió un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero Argentina quedó afuera

Milei no lo esperaba: EEUU abrió un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero Argentina quedó afuera

Ordenaron liberar a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos:la millonaria suma que deberá pagar como fianza

Ordenaron liberar a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en Estados Unidos: la millonaria suma que deberá pagar como fianza

El subsecretario de Defensa remarcó que Europa está avanzando hacia una mayor responsabilidad sobre su propia defensa convencional. En ese sentido, sostuvo que Estados Unidos mantiene su compromiso con la OTAN mientras los aliados europeos toman la iniciativa en el respaldo militar y político a Ucrania.

Rutte coincidió con esta evaluación y destacó el camino hacia una “Europa más fuerte” y una “OTAN más fuerte”, aunque reconoció que todavía quedan numerosos desafíos por resolver.

La advertencia de la CIA a Rusia

El encuentro en Bruselas ocurrió después de que se conociera la visita de Ratcliffe a Moscú. El viaje generó múltiples especulaciones sobre sus objetivos, entre ellas un posible intercambio de prisioneros, una eventual advertencia por la guerra en Ucrania o un mensaje relacionado con objetivos británicos que suministran armamento a Kiev.

Sin embargo, medios estadounidenses como CBS señalaron que el principal objetivo habría sido advertir a Rusia sobre posibles operaciones contra territorio de países integrantes de la OTAN.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por esos medios, evaluaciones recientes de inteligencia indican que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría estar dispuesto a autorizar provocaciones militares o acciones híbridas contra integrantes de la Alianza.

Estas operaciones podrían incluir ciberataques, sabotajes y otras acciones por debajo del umbral de un conflicto militar convencional. El objetivo sería poner a prueba la unidad de la OTAN y determinar la disposición de la administración Trump para responder ante una agresión contra sus aliados.

La preocupación aumentó después de distintos incidentes registrados en Europa, entre ellos incursiones de drones en Rumanía y otros países del este y norte del continente, además del cruce de un misil ruso hacia territorio polaco y una serie de presuntos ataques de sabotaje y ciberataques.

Qué es la OTAN 3.0

Colby también explicó que Washington busca avanzar hacia un nuevo modelo denominado “OTAN 3.0”, mediante el cual los países europeos asumirían la responsabilidad principal de su defensa convencional.

Las banderas de los miembros de la Alianza ondean en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica. 2 de abril de 2025. Foto: REUTERS/Yves Herman
La OTAN y su importancia estratégica.

El funcionario señaló que Estados Unidos quiere escuchar a sus aliados y conocer cómo administrarán las importantes inversiones anunciadas por países como Polonia, Alemania y Países Bajos.

El nuevo esquema también contempla revisar la postura estratégica de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Europa y analizar cuestiones vinculadas con bases militares, sobrevuelos y otros aspectos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Alianza.

Durante su visita a Bélgica, Colby se reunió con el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, y con personal del SHAPE, el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa.

Además, Washington anunció en junio una revisión de seis meses sobre el despliegue de sus tropas en Europa, en paralelo con la presión de la administración Trump para que los países europeos incrementen su capacidad militar y asuman un papel cada vez mayor en la defensa del continente.

Estados UnidosOTAN
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Videos impactantes de la tragedia en Nepal:cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

    Videos impactantes de la tragedia en Nepal: cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

  2. Estrecho de Magallanes:por qué vuelve a ser clave ante la crisis del Canal de Panamá

    Estrecho de Magallanes: por qué vuelve a ser clave ante la crisis del Canal de Panamá

  3. Qué es una riada, el fenómeno que dejó a Nepal bajo el agua y destruyó pueblos en minutos

    Qué es una riada, el fenómeno que dejó a Nepal bajo el agua y destruyó pueblos en minutos

  4. Una nena dibujó a su perro desaparecido tras el terremoto de Colombia y finalmente volvió a abrazarlo:el emotivo reencuentro

    Una nena dibujó a su perro desaparecido tras el terremoto de Colombia y finalmente volvió a abrazarlo: el emotivo reencuentro

  5. La batalla más sangrienta de la historia:más de dos millones de muertos y el principio del fin para la Alemania nazi

    La batalla más sangrienta de la historia: más de dos millones de muertos y el principio del fin para la Alemania nazi
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Arrancó la sesión en la Cámara de Senadores para aprobar 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

Arrancó la sesión en la Cámara de Senadores para aprobar 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales

Milei no lo esperaba:EEUU abrió un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero Argentina quedó afuera

Andrés Watson y Axel Kicillof inauguraron una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas en Florencio Varela

Ley de Inocencia Fiscal II:cuáles son los cambios clave tras la aprobación en Diputados

Economía

Milei no lo esperaba:EEUU abrió un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero Argentina quedó afuera

Milei no lo esperaba: EEUU abrió un cupo temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna, pero Argentina quedó afuera

ANSES:el calendario completo de pagos de septiembre 2026 para jubilados, AUH y pensiones

Desde transporte hasta alquileres:uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

Créditos hipotecarios:cuánto hay que ganar para acceder a un préstamo de 100.000 dólares tras las medidas del Gobierno

Internacionales

Estados Unidos reafirmó su compromiso con la OTAN y advirtió a Rusia por posibles ataques a Europa

Estados Unidos reafirmó su compromiso con la OTAN y advirtió a Rusia por posibles ataques a Europa

Estrecho de Magallanes:por qué vuelve a ser clave ante la crisis del Canal de Panamá

Alarmante récord:al menos 1.500 menores cayeron en manos de grupos armados en este país de Sudamérica

Alemania bajo amenaza:casi todas sus empresas reportan ataques o sospechas de espionaje