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Tormentón de Santa Rosa en el AMBA: cuándo dejará de llover y cómo seguirá el clima

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el mal tiempo se mantendrá durante buena parte de la jornada. A qué hora dejará de llover y cómo estará el tiempo el fin de semana.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Tormentón de Santa Rosa en el AMBA.
Tormentón de Santa Rosa en el AMBA. Foto: Pexels
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El AMBA atraviesa este jueves 27 de agosto una jornada marcada por lluvias y tormentas, en un fenómeno asociado popularmente con la tradicional tormenta de Santa Rosa. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mal tiempo se mantendrá durante buena parte de la jornada, pero comenzará a ceder hacia la tarde y mejorará durante la noche.

Durante la mañana se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, con una probabilidad de precipitaciones que alcanza entre el 40% y el 70%. La temperatura ronda los 13°C y se prevén vientos del sector sudeste de hasta 22 km/h.

Hasta cuándo seguirá la tormenta en el AMBA. Foto: SMN

Hasta cuándo seguirá la tormenta en el AMBA

El momento de mayor inestabilidad se concentra durante la mañana y parte de la tarde. Para la tarde, el SMN pronostica chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40% y una temperatura máxima de 18°C.

La mejora será progresiva hacia la noche, cuando la posibilidad de precipitaciones baja al 10%. Aunque todavía permanecerá el cielo mayormente nublado, las condiciones serán mucho más estables.

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En este sentido, el temporal no se extendería durante el viernes, ya que para ese día se espera una marcada disminución de las probabilidades de lluvia.

Tormenta de Santa Rosa. Foto: NA.
Tormenta de Santa Rosa. Foto: NA.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires el fin de semana

El viernes 28 comenzará con cielo mayormente nublado y una baja chance de precipitaciones durante la madrugada. Luego, las condiciones tenderán a mejorar y se espera cielo parcialmente y algo nublado, con una mínima de 10°C y una máxima de 17°C.

Para el sábado 29, el pronóstico anticipa una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 8°C y 17°C.

El domingo 30 continuará con condiciones similares: cielo algo a parcialmente nublado, una mínima de 10°C y una máxima de 17°C.

Así, la tormenta quedará concentrada principalmente en este jueves, con una mejora progresiva durante la tarde y la noche y un panorama más estable desde el viernes.

ClimaServicio Meteorológico NacionalPronóstico
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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