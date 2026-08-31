Nobu Matsuhisa, chef japonés de 77 años: “Desayuno huevos cocidos, tomate, pepino, aceite de oliva y palta” Foto: Gemini

A los 77 años, el reconocido chef japonés Nobu Matsuhisa sorprendió al contar cómo es su desayuno y qué hábitos sostiene para mantenerse en forma. En una entrevista reciente, detalló que cada mañana elige una combinación simple y natural de alimentos, acompañada por una rutina de entrenamiento que no abandona ni cuando está de viaje.

Según explicó, su desayuno es completamente salado: huevos cocidos durante seis minutos, tomates, aceite de oliva, pepinos, ricotta y palta. Matsuhisa remarcó que no suma otros ingredientes ni bebidas a esta primera comida del día y que prefiere sabores naturales.

La importancia del ejercicio en su vida

El chef japonés dejó en claro que la alimentación es solo una parte de su bienestar. “Más importante que la dieta es el ejercicio físico”, aseguró. Por eso, entrena todos los días del año, sin excepción, durante dos horas apenas se levanta.

Su rutina para el día a día Foto: Google

Su rutina incluye estiramientos, ejercicios de movilidad de cadera, trabajo para la columna y fortalecimiento muscular. Además, utiliza un rodillo de espuma y, cuando está en Los Ángeles, aprovecha el gimnasio de su casa. Si está en un hotel, se las arregla con una colchoneta de yoga y el rodillo para no perder el ritmo.

En los últimos años, sumó el acompañamiento de un entrenador personal, masajes y sesiones de acupuntura para complementar su entrenamiento.

Cómo mantiene sus hábitos durante los viajes

Matsuhisa vive en Los Ángeles y tiene una casa en Hakone, Japón, pero pasa cerca de 10 meses al año viajando para visitar sus restaurantes. A pesar de los cambios de lugar, intenta sostener siempre sus rutinas de alimentación y ejercicio.

Cuando está en su casa de Japón, disfruta de la tranquilidad y la naturaleza. “No quiero ver a nadie”, confesó sobre sus momentos de descanso, en los que prefiere observar el océano y desconectarse del mundo.

Sin planes de retiro

A pesar de su edad, Matsuhisa no piensa en dejar su trabajo. “No trabajo en una gran empresa, no tengo que jubilarme”, afirmó. Y agregó: “Solo cuando mi cuerpo y mi mente ya no puedan más, decidiré parar”.