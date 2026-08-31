Carlos Gardel, una foto escolar y un misterio que podría resolverse después de más de un siglo

Gardel llevó la música rioplatense a lugares impensados

Una fotografía escolar, un boletín amarillento o un certificado olvidado en el fondo de un cajón podrían convertirse en la próxima gran revelación sobre Carlos Gardel. A más de nueve décadas de su muerte, el máximo ícono del tango todavía conserva misterios que movilizan a investigadores, coleccionistas y admiradores de todo el mundo.

La Fundación Internacional Sucesores de Carlos Gardel lanzó una convocatoria para localizar testimonios y documentos relacionados con la Escuela Elemental N.º 2 del Distrito Escolar 6.º, que funcionó en Libertad 455, en la Ciudad de Buenos Aires, desde fines del siglo XIX hasta aproximadamente 1930.

La institución sostiene que Gardel habría ingresado allí en 1899 y cuenta con documentación vinculada con su paso por ese establecimiento. Sin embargo, una nueva imagen podría aportar la evidencia visual necesaria para reconstruir ese capítulo de su infancia.

La fotografía que reabrió el misterio de Carlos Gardel

El punto de partida de la investigación es una antigua imagen de un grupo de alumnos en la que aparecería Carlos Gardel cuando era niño. Durante años, la fotografía fue relacionada con una escuela uruguaya, pero una nueva revisión plantea que podría haber sido tomada en Buenos Aires.

Para llegar a esa hipótesis, los especialistas analizaron la arquitectura del edificio, los domicilios registrados, la documentación escolar y otros datos históricos. La construcción que aparece en la imagen presenta características de una casa chorizo, una tipología muy extendida en Buenos Aires y en otras ciudades del Río de la Plata.

El misterio de Carlos Gardel que podría resolverse con una antigua foto escolar Foto: Instagram @fundacion.carlosgardel

Además, la comparación entre la fotografía y el plano del inmueble ubicado en Libertad 455 habría revelado coincidencias importantes. No obstante, los investigadores necesitan una segunda imagen que permita confirmar la ubicación.

La fotografía buscada no tiene que mostrar necesariamente a Gardel. Un patio, una puerta, una galería o la distribución de los estudiantes podrían convertirse en elementos decisivos para identificar el establecimiento.

Por qué la prueba podría estar en una casa familiar

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, Buenos Aires atravesaba una profunda transformación. La inmigración multiplicaba la población y aumentaba la demanda de vacantes escolares. Por ese motivo, numerosas escuelas funcionaban en propiedades alquiladas y adaptadas para recibir alumnos.

Gardel, "El Zorzal"

En aquella época, las fotografías grupales eran objetos costosos y muy valorados. Las familias solían conservarlas durante décadas como parte de su memoria. La Fundación espera que alguna copia de esa jornada escolar haya sobrevivido en un álbum heredado por hijos, nietos o bisnietos.

También podrían resultar útiles boletines, certificados de promoción, registros de asistencia, cartas o testimonios transmitidos de generación en generación.

La convocatoria está destinada especialmente a quienes tengan antepasados que hayan estudiado o vivido en el centro porteño durante las primeras décadas del siglo XX. Cualquier material relacionado con la escuela podría ayudar a reconstruir su apariencia y funcionamiento.

Los primeros años porteños del Zorzal Criollo

Una de las versiones biográficas más difundidas sostiene que Gardel nació como Charles Romuald Gardes, el 11 de diciembre de 1890, en Toulouse, Francia. Habría llegado a Buenos Aires en 1893 junto con su madre, Berthe Gardes.

Su infancia transcurrió en una ciudad marcada por los conventillos, los teatros populares, la inmigración y el crecimiento de los barrios. Su madre trabajaba como planchadora, mientras que el futuro cantor realizó distintos oficios durante su juventud.

Los registros históricos también relacionan a Gardel con instituciones como el Colegio San Carlos, conocido como Pío IX, y el Colegio San Estanislao. Su posible paso por la escuela de Libertad 455 correspondería a una etapa temprana de su educación primaria.

Encontrar nuevos documentos permitiría ordenar con mayor precisión una infancia reconstruida hasta ahora a través de fotografías, domicilios, certificados y testimonios dispersos.

Del alumno porteño a la voz eterna del tango

Gardel comenzó a hacerse conocido en cafés, reuniones y escenarios de Buenos Aires. En 1911 se produjo su encuentro artístico con José Razzano, con quien formaría uno de los dúos más populares de la época.

El tanguero murió el 24 de junio de 1935 en Medellín

En 1917, su interpretación de “Mi noche triste” se convirtió en un momento fundamental para el desarrollo del tango canción. Ese mismo año participó en la película Flor de durazno.

Durante las décadas siguientes, Gardel llevó su música a Europa y América. El disco, la radio y el cine multiplicaron su popularidad hasta convertirlo en una figura internacional. Su muerte, ocurrida el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en Medellín, terminó de transformarlo en un mito.

Una búsqueda que necesita la ayuda de la comunidad

La investigación tiene un componente casi detectivesco. La pieza que falta podría no estar en un museo ni en un archivo especializado, sino dentro de una caja familiar que nadie abre desde hace años.

Quienes posean fotografías, boletines o documentos relacionados con la antigua escuela de Libertad 455 pueden comunicarse con la Fundación Internacional Carlos Gardel.

Una imagen aparentemente cotidiana podría aportar una respuesta esperada durante más de un siglo. El próximo gran descubrimiento sobre Carlos Gardel quizá no dependa de un historiador, sino de una familia que decida revisar sus recuerdos.