Las paredes blancas pasaron de moda: el nuevo color tendencia que los expertos eligen para hacer la casa más cálida en 2026. Foto: Foto: Gemini

Las paredes blancas fueron desde siempre casi indispensables en muchos hogares, por la ventaja de dar amplitud y combinar con cualquier tipo de muebles. Sin embargo, este 2026, las tendencias de interiorismo coinciden en un cambio hacia ambientes más cálidos, envolventes y con personalidad.

Los tonos neutros cálidos comenzaron a ganar protagonismo frente a los blancos fríos y las paredes completamente despojadas. Entre ellos, hay uno que aparece con especial fuerza: el mushroom, un color inspirado en los tonos naturales de la tierra, las piedras y los hongos.

El color que reemplaza al blanco frío

El mushroom no es exactamente beige, gris ni marrón. Se encuentra en un punto intermedio entre estos tonos y suele incorporar matices cálidos, ligeramente rosados, amarronados o grisáceos.

El mushroom es el nuevo color tendencia. Foto: Foto: Gemini

Algunos diseñadores lo consideran uno de los colores protagonistas de este año porque permite crear ambientes sofisticados sin recurrir a colores demasiado intensos. Además, sus tonalidades pueden cambiar visualmente según la iluminación natural y artificial que reciba la habitación.

La tendencia forma parte de un movimiento más amplio hacia colores inspirados en la naturaleza. Terracota, oliva, marrones suaves y otros neutros cálidos también están ganando espacio en el diseño de interiores.

Por qué hace que los ambientes se vean más cálidos

Una de las principales ventajas del mushroom es que permite conseguir una sensación acogedora sin oscurecer necesariamente el ambiente.

A diferencia de determinados blancos muy fríos, que pueden generar una apariencia más rígida o impersonal, estos tonos aportan profundidad visual. Al mismo tiempo, siguen funcionando como una base neutra sobre la que se pueden incorporar muebles, textiles y objetos decorativos de diferentes estilos.

Cómo combinar el mushroom en casa

Una de las claves para incorporar esta tendencia es evitar que toda la habitación quede en un único tono. La idea es generar capas de colores y texturas.

La madera natural es una de las mejores opciones para acompañar estas paredes, especialmente en tonos medios y cálidos. También se pueden sumar muebles en beige, marrón, blanco cálido o incluso detalles en negro para generar contraste.

Los verdes suaves y los azules pálidos también funcionan especialmente bien. Forbes señala que estos colores pueden complementar los neutros mushroom y aportar un pequeño contraste sin romper la sensación de calma del ambiente.

El mushroom puede utilizarse en un living, dormitorio, recibidor o incluso en una pared puntual. También puede combinarse con blanco cálido en molduras, techos o puertas para conservar luminosidad.