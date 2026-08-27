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Así es el cuarto de Gia Dybala, la hija de Oriana Sabatini: la exclusiva estética japandi, muebles de madera y un elegante dosel que marcan tendencia

La pareja mostró por primera vez los detalles del dormitorio de su hija nacida el 2 de marzo y sorprendió con una decoración inspirada en el estilo japandi, una de las tendencias más populares del momento.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Habitación de Gia Dybala, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Habitación de Gia Dybala, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala Foto: -
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Oriana Sabatini y Paulo Dybala abrieron las puertas de la habitación de Gia, su primera hija, y sorprendieron con una propuesta de decoración infantil que se aleja de los estilos tradicionales. Ubicado en su hogar de Buenos Aires, el espacio se destaca por una tendencia que combina minimalismo, materiales naturales y una atmósfera serena, convirtiéndose en una fuente de inspiración para quienes buscan crear dormitorios infantiles modernos y acogedores.

El rincón de la bebé, que llegó al mundo el pasado 2 de marzo, fue concebido siguiendo la estética japandi, una de las tendencias de decoración más buscadas del momento. El gran protagonista del ambiente es una cuna de madera de formas curvas y suaves, acompañada por un elegante dosel suspendido que aporta calidez, armonía y una sensación de refugio única.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con su hija Gia
El rincón de Gia Dybala, que llegó al mundo el pasado 2 de marzo, fue concebido siguiendo la estética japandi. Foto: @orianasabatini en Instagram

La estética minimalista que predomina en el hogar

La habitación de Gia refleja la apuesta de Oriana Sabatini y Paulo Dybala por una decoración basada en la calma, el bienestar y la conexión con la naturaleza. Lejos de los colores intensos y los estímulos visuales excesivos, el ambiente combina maderas nobles, fibras naturales y una paleta de tonos neutros que crean una atmósfera cálida, equilibrada y relajante. La elección de cortinas en verde salvia no solo aporta un toque de tendencia, sino que también tamiza la luz natural para transformar el dormitorio en un verdadero refugio de descanso pensado para acompañar el crecimiento de la pequeña.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con su hija Gia
El ambiente combina maderas nobles, fibras naturales y una paleta de tonos neutros que crean una atmósfera cálida, equilibrada y relajante. Foto: @orianasabatini en Instagram

Las paredes suman personalidad con un delicado papel tapiz decorado con nubes en tonos tierra y rosa empolvado, un detalle que aporta profundidad visual sin romper la armonía del conjunto. Para completar el espacio, la pareja eligió una cómoda de madera clara de diseño contemporáneo, que combina funcionalidad y estética con sus formas orgánicas y acabados suaves. Una amplia alfombra de textura mullida y aspecto acogedor aporta confort y termina de dar forma a un dormitorio infantil donde cada detalle fue pensado para transmitir serenidad y elegancia.

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Oriana Sabatini y Paulo Dybala con su hija Gia
Cada detalle del dormitorio de Gia Dybala fue pensado para transmitir serenidad y elegancia. Foto: @orianasabatini en Instagram

El significado de Gia y el detalle que diferencia su habitación de la de otros hijos de famosos

A diferencia de muchas habitaciones de hijos de celebridades, el cuarto de Gia apuesta por la discreción y la elegancia: su nombre no aparece en paredes, cuadros ni objetos decorativos. Esta decisión llama la atención, especialmente después de las numerosas conversaciones que Oriana Sabatini y Paulo Dybala mantuvieron durante el embarazo para elegir cómo llamar a su primera hija. Aunque el futbolista no estaba completamente convencido al principio, la cantante sostuvo su preferencia hasta lograr un consenso que terminó definiendo la elección final.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con su hija Gia
Oriana Sabatini con su hija Gia Dybala. Foto: @orianasabatini en Instagram

El nombre Gia, de raíces italianas y asociado al significado de “regalo de Dios”, también guarda un valor sentimental para Oriana, ya que remite a la película homónima de 1998 que marcó una etapa importante de su vida. En sintonía con la estética serena y minimalista del dormitorio, la pareja evitó incorporar referencias personalizadas y optó por una decoración atemporal, sofisticada y versátil, pensada para acompañar a la niña en cada etapa de su crecimiento sin perder vigencia.

Oriana SabatiniPaulo DybalaDecoraciónTendencia
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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