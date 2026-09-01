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Números de la suerte de hoy, martes 1 de septiembre de 2026

Los números de la suerte están asociados a las características y energías de cada signo del zodiaco. Conocé cuáles son las cifras que corresponden a cada signo del zodiaco para este inicio de mes.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.
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Para quienes siguen la astrología, los números de la suerte son una forma de atraer buenas energías y encarar el día con optimismo. Muchas personas los utilizan como una guía para tomar pequeñas decisiones cotidianas o incluso para elegir combinaciones en juegos de azar.

Si bien no existe evidencia científica que respalde su efectividad, estas cifras forman parte de las creencias populares y del universo astrológico. A continuación, conocé cuáles son los números que corresponden a cada signo del zodiaco para este martes 1 de septiembre de 2026.

Los números de la suerte de cada signo del zodiaco del martes 1 de septiembre de 2026

Aries: 3, 17, 28, 41

Tauro: 5, 14, 26, 88

Géminis: 7, 11, 33, 59

Cáncer: 2, 19, 34, 76

Leo: 1, 9, 22, 45

Virgo: 6, 18, 27, 63

Libra: 8, 15, 29, 72

Escorpio: 4, 13, 38, 90

Sagitario: 12, 21, 35, 67

Capricornio: 10, 24, 36, 80

Acuario: 16, 23, 42, 55

Piscis: 20, 30, 47, 99

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Qué representan los números de la suerte en la astrología

Dentro de la astrología, los números de la suerte están asociados a las características y energías de cada signo del zodiaco. Se considera que pueden potenciar determinadas cualidades personales o favorecer momentos de cambio, aunque su interpretación depende de distintas corrientes astrológicas.

Muchas personas los consultan como un ritual cotidiano o una manera de sumar una cuota de motivación en el día a día.

NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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