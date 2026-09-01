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Aumentó el transporte público: cuánto sale viajar en colectivo, tren y subte desde este 1° de septiembre

Los boletos de colectivos porteños y bonaerenses, subtes y trenes metropolitanos tienen nuevos valores. Conocé cuánto cuesta cada viaje y cuáles son las tarifas para pasajeros frecuentes y beneficiarios de descuentos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El transporte público aumentó sus tarifas desde este martes 1° de septiembre.
El transporte público aumentó sus tarifas desde este martes 1° de septiembre. Foto: NA
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Desde este martes 1° de septiembre, viajar en transporte público será más caro en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Los nuevos cuadros tarifarios alcanzan a colectivos, trenes metropolitanos y subte, y representan otro incremento para quienes utilizan estos servicios diariamente.

Los ajustes se aplican en un contexto de actualización de tarifas vinculadas, entre otros factores, con la evolución de la inflación. Para septiembre, los incrementos superan en algunos casos el último dato mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,1% en julio.

Los colectivos porteños y bonaerenses tienen nuevos valores según la distancia recorrida. Foto: NA

Cuánto cuesta el colectivo en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto de colectivo aumenta un 4,1%. El incremento surge de una fórmula de actualización que combina dos puntos fijos con la inflación.

De esta manera, el nuevo cuadro tarifario para los colectivos porteños queda establecido de la siguiente manera:

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  • Hasta 3 kilómetros: $887,99.
  • De 3 a 6 kilómetros: $986,70.
  • De 6 a 12 kilómetros: $1.062,70.
  • Más de 12 kilómetros: $1.138,77.

El valor final depende de la distancia recorrida y de las condiciones particulares del viaje.

Cuánto cuesta el colectivo en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el aumento de las tarifas de colectivos es del 4,3%. El esquema establece diferentes valores de acuerdo con los kilómetros recorridos.

Los nuevos precios son:

  • Hasta 3 kilómetros: $1.158,97.
  • De 3 a 6 kilómetros: $1.303,83.
  • De 6 a 12 kilómetros: $1.448,71.
  • De 12 a 27 kilómetros: $1.738,45.
  • Más de 27 kilómetros: $2.043,84.

Estos valores corresponden al esquema tarifario provincial y se suman a las modificaciones que impactan sobre el transporte público durante septiembre.

Los nuevos precios impactan en millones de usuarios que utilizan diariamente el transporte público en el AMBA. Foto: Secretaría de Transporte

Qué pasa con los colectivos que conectan CABA y el conurbano

Uno de los puntos que todavía permanece pendiente es el de las líneas interurbanas de colectivos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense.

La semana pasada, la Secretaría de Transporte de la Nación había convocado a una reunión con las cámaras empresarias del sector para analizar la situación tarifaria. Sin embargo, el encuentro fue suspendido a último momento, por lo que el escenario para estas líneas todavía no quedó completamente definido.

Subte: cuál es el nuevo precio del boleto

El subte porteño también tiene un nuevo cuadro tarifario. La tarifa aumentó un 4% y superó por primera vez los $1.700, al pasar de $1.621 a $1.753.

El boleto del subte superó por primera vez los $1.700 y quedó en $1.753. Foto: X / @Claubonara.

Para los pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE sin nominalizar, el valor del boleto asciende a $2.541,10.

Los demás valores vigentes desde hoy son:

  • Tarifa Social: $613,55.
  • Tarifa estudiantil: $245,42.
  • Premetro: $613,55 con SUBE nominalizada y $975,54 sin nominalizar.

Además, continúa vigente el beneficio para pasajeros frecuentes, que establece descuentos progresivos de acuerdo con la cantidad de viajes realizados durante el mes:

  • De 1 a 20 viajes: $1.753.
  • De 21 a 30 viajes: $1.402,40.
  • De 31 a 40 viajes: $1.227,10.
  • Desde 41 viajes: $1.051,80.

Por otra parte, jubilados y pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera mantienen el pase gratuito. También continúan vigentes el boleto estudiantil y los abonos sociales.

Trenes: cuánto sale viajar desde hoy

El aumento también alcanza a los servicios ferroviarios metropolitanos. Los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur tienen nuevas tarifas desde septiembre.

Los trenes metropolitanos también aplicaron un aumento en sus tarifas durante septiembre. Foto: NA.

Se trata del último tramo del incremento escalonado autorizado por el Gobierno a mediados de mayo. En comparación con los valores del mes anterior, la actualización representa una suba del 7%.

Para los pasajeros que utilizan una tarjeta SUBE registrada, los nuevos valores son:

  • Boleto mínimo: pasó de $420 a $450.
  • Segunda sección, entre 12 y 24 kilómetros: pasó de $590 a $640.
  • Tercera sección, más de 24 kilómetros: pasó de $730 a $790.

Por qué aumentan las tarifas del transporte público

Los incrementos que comienzan a regir en septiembre tienen entre sus referencias la inflación registrada en julio, que fue del 2,1%.

Sin embargo, los porcentajes de actualización no son iguales para todos los medios de transporte. En algunos casos, como ocurre con el sistema ferroviario metropolitano, el aumento supera la variación mensual del IPC.

El dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) llevó la inflación acumulada en los primeros siete meses del año al 19,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%.

El nuevo cuadro tarifario alcanza a las principales líneas ferroviarias del AMBA. Foto: enelsubte

La cifra de julio también significó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente al 1,9% registrado en junio y puso fin a una tendencia de tres meses consecutivos de desaceleración del IPC.

Con los nuevos valores, el transporte público vuelve a representar un gasto mayor para quienes se movilizan diariamente por el AMBA, especialmente para los pasajeros que combinan distintos medios para llegar a sus lugares de trabajo, estudio u otras actividades.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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