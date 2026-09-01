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Otro ataque letal de Rusia en la capital de Ucrania eleva la cifra de muertos a más de una decena: qué fue lo que sucedió y qué se denuncia

Un nuevo ataque masivo ruso contra Kiev y sus alrededores dejó al menos 12 muertos, entre ellos seis trabajadores ferroviarios, además de graves daños en infraestructuras estratégicas, edificios residenciales y zonas industriales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nuevos ataques rusos en Kiev.
Nuevos ataques rusos en Kiev. Foto: REUTERS
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Al menos 12 personas murieron en Kiev y sus alrededores durante un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania, que tuvo como blanco la región de la capital. El operativo incluyó el lanzamiento de misiles balísticos y drones, provocó importantes daños materiales y afectó especialmente a infraestructuras ferroviarias, industriales y comerciales.

El balance fue confirmado por el Servicio de Emergencias de Ucrania, las autoridades de la región de Kiev y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien elevó a 12 la cifra de víctimas fatales registradas hasta el momento.

Seis trabajadores ferroviarios murieron en el ataque ruso

Entre las víctimas se encuentran seis trabajadores de Ukrzaliznytsia, la empresa pública ferroviaria de Ucrania. La propia compañía confirmó los fallecimientos y señaló que varias de sus infraestructuras estuvieron entre los principales objetivos del ataque durante la noche.

La ofensiva provocó daños en instalaciones vinculadas al sistema ferroviario y volvió a poner en evidencia el impacto de los bombardeos rusos sobre infraestructura considerada estratégica para Ucrania.

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Además, otras cuatro personas murieron en Boríspil, una localidad ubicada en las inmediaciones de Kiev. Según las autoridades, los ataques alcanzaron infraestructura industrial y una estación de servicio, provocando víctimas y destrozos.

Los equipos de emergencia también trabajaron en diferentes puntos de la región debido a los daños ocasionados por la caída de drones y misiles.

Edificios residenciales sufrieron daños

El ataque ruso también afectó a numerosas zonas residenciales de Kiev y sus alrededores. Varios edificios de viviendas resultaron dañados como consecuencia de la caída de proyectiles o de los restos de los drones interceptados por las defensas ucranianas.

La nueva ofensiva se produjo después de varios días de ataques prácticamente ininterrumpidos contra la capital ucraniana. Desde el jueves, Rusia intensificó especialmente el empleo de drones, con operaciones dirigidas principalmente contra almacenes de supermercados y empresas vinculadas al sector minorista.

La continuidad de los bombardeos mantiene bajo presión a la población civil y a los servicios de emergencia de la región.

Ucrania reclama más sanciones contra Rusia

Tras el ataque, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, cuestionó las intenciones de Moscú y sostuvo que la ofensiva demuestra que el presidente ruso, Vladímir Putin, no está interesado en alcanzar la paz.

Sibiga destacó que, mientras Zelenski propone un alto el fuego y una reunión entre los presidentes para avanzar hacia el final de la guerra, el Kremlin mantiene una campaña de ataques contra territorio ucraniano.

Consecuencias de los ataques con misiles de Rusia en Ucrania. Foto: REUTERS

El canciller ucraniano pidió además aumentar la presión internacional sobre Rusia. Entre sus reclamos se encuentra la aprobación en Estados Unidos de una legislación que permitiría aplicar sanciones secundarias y aranceles contra países y empresas que continúen financiando el esfuerzo bélico ruso mediante la compra de petróleo.

También reclamó nuevas medidas para limitar la capacidad de Moscú de producir misiles balísticos y solicitó que los países aliados destinen los activos rusos congelados, especialmente en la Unión Europea, a financiar la ayuda destinada a Ucrania.

El nuevo ataque contra Kiev vuelve a elevar la tensión en una guerra que continúa sin un acuerdo de paz, mientras los bombardeos rusos mantienen como objetivos centrales distintas infraestructuras estratégicas y zonas urbanas de Ucrania.

Guerra Rusia-UcraniaUcraniaRusia
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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