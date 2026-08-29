Ni insecticida ni vinagre: el truco con papel aluminio para ahuyentar las moscas

El truco con papel aluminio para ahuyentar las moscas. Foto: captura video TikTok/mabelcartagenab

Las moscas pueden convertirse en una presencia muy incómoda dentro del hogar, especialmente en la cocina, donde suelen concentrarse cerca de los alimentos. Para mantenerlas alejadas, existe un sencillo método casero que utiliza papel aluminio y no requiere recurrir a productos químicos.

La técnica fue difundida por la experta @mabelcartagenab en TikTok y consiste en colocar bolitas de papel aluminio dentro de bolsas de plástico transparentes llenas de agua. Al recibir la luz, los materiales generan distintos reflejos que pueden desorientar visualmente a las moscas y hacer que se alejen.

El truco con papel aluminio para ahuyentar las moscas. Video: TikTok/mabelcartagenab

Para aplicar este truco, se recomienda colgar las bolsas en lugares donde suelen ingresar o concentrarse los insectos, como ventanas, puertas y sectores de la cocina cercanos a los alimentos.

También existe una alternativa todavía más sencilla: cortar el papel aluminio en tiras y distribuirlas en puntos estratégicos de la casa, como marcos de ventanas, fruteros y otros espacios donde suelen aparecer las moscas. Los reflejos producidos por la superficie metálica pueden interferir con su percepción visual y funcionar como elemento disuasorio.

Papel aluminio: la solución casera para evitar el robo de celulares

El robo de los celulares genera una preocupación cotidiana, sobre todo en los lugares con mayor aglomeración de gente, donde un simple descuido puede ser suficiente para perder el teléfono y todos los datos en cuestión de segundos. Por eso, cada vez más personas adoptan un método casero que parece infalible: envolverlo en papel aluminio.

Aunque parezca una alternativa mucho más llamativa debido a que este elemento se usa generalmente para cocinar, se trata de una buena herramienta de protección física para crear una barrera que interfiere con determinadas señales inalámbricas.

Celular envuelto en papel aluminio Foto: Grok IA

Por qué el papel aluminio puede proteger un celular de un robo

El secreto se encuentra en la capacidad conductora del aluminio y el principio denominado “jaula de Faraday”. La regla es simple: cuando un dispositivo electrónico queda completamente rodeado por un material conductor, algunas ondas electromagnéticas pueden verse atenuadas o bloqueadas.

En el caso de un celular, esto puede afectar señales como las de telefonía móvil, Wi-Fi, Bluetooth o GPS. De esta manera, el teléfono puede quedar temporalmente aislado de las comunicaciones externas.

Por eso, el papel aluminio puede utilizarse como una barrera casera para proteger un celular, aunque su efecto depende de cómo se realice el aislamiento y no constituye un sistema de seguridad infalible.

Es importante aclarar que el aluminio no funciona como un mecanismo que impida que una persona tome el teléfono. Su utilidad está vinculada a las señales del dispositivo y no a la prevención física de un arrebato.

Celular envuelto en papel aluminio Foto: Grok IA

Cómo hacer el truco del papel aluminio con el celular

Para conseguir el efecto de aislamiento, el teléfono debe quedar completamente cubierto por el material, sin sectores importantes expuestos.

El objetivo es formar una barrera conductora alrededor del equipo. Si existen aberturas o zonas sin cubrir, algunas señales pueden continuar llegando al dispositivo, por lo que el aislamiento puede resultar incompleto.

También hay que tener en cuenta que un celular envuelto en aluminio dejará de comunicarse normalmente con las redes mientras permanezca cubierto. Esto significa que tampoco podrá utilizar con normalidad aquellas funciones que necesiten conexión.

Por ese motivo, no se trata de una medida para mantener el teléfono envuelto durante todo el día, sino de un recurso puntual relacionado con el aislamiento de señales.