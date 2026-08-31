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En qué lugar de la casa tenés que poner el potus para atraer buenas energías en septiembre, según el Feng Shui

Según la antigua filosofía china, una determinada orientación puede potenciar el significado de esta popular planta de interior.

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Como cuidar en el potus lemon
Como cuidar en el potus lemon Foto: Pinterest
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El potus es una planta de interior muy elegida por su facilidad de cuidado y resistencia. Sus tallos pueden extenderse y formar una caída decorativa, adaptándose a distintos ambientes del hogar y atrayendo la mirada hacia allí muy fácilmente.

Además de sus características ornamentales, el potus tiene un significado particular para el Feng Shui. Esta disciplina de origen chino considera que las plantas representan crecimiento, vitalidad y movimiento. Por eso, septiembre, asociado con el comienzo de la primavera, puede ser un buen momento para revisar su ubicación.

Dónde ubicar un potus según el Feng Shui Foto: Pinterest

Según el arte milenario, el este de la casa es una de las ubicaciones más favorables para colocar un potus. Esta orientación está relacionada con el elemento madera y simboliza aspectos como el crecimiento, la renovación y la expansión.

Para encontrar este sector no hace falta realizar modificaciones importantes en el hogar. Se puede identificar la orientación este con una brújula y elegir dentro de esa zona un espacio donde la planta también pueda recibir las condiciones de luz que necesita.

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Ya sea en el living, en un recibidor cercano a la puerta, o en un sector al lado de una ventana, pueden ser buenas alternativas para atraer la buena energía sin resignar la elegancia (siempre y cuando haya luz natural suficiente). Por otro lado, una repisa, una biblioteca o una maceta colgante permiten aprovechar además la forma de crecimiento del potus.

Dónde ubicar un potus para el Feng Shui Foto: Gemini

Qué significa el potus para el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, las plantas se consideran elementos capaces de aportar energía asociada con la vida y el crecimiento. En el caso del potus, sus hojas verdes y sus tallos en expansión refuerzan simbólicamente estas características.

Por este motivo, suele relacionarse con la prosperidad, la renovación y el crecimiento personal. Algunas interpretaciones también lo vinculan con la capacidad de atraer energía positiva y mantener el movimiento dentro de los ambientes. Estas asociaciones pertenecen al ámbito de las creencias y tradiciones del Feng Shui.

Potus (Epipremnum aureum) Foto: Freepik.

Cómo cuidar el potus para que crezca sano

Elegir el lugar adecuado según el Feng Shui no reemplaza sus necesidades básicas. Para que el potus crezca correctamente, necesita luz abundante e indirecta. La exposición directa e intensa al sol puede quemar sus hojas.

El riego debe realizarse cuando la parte superior del sustrato esté seca. Regar demasiado seguido puede provocar acumulación de humedad y favorecer problemas en las raíces. La maceta debe contar con agujeros de drenaje para permitir la salida del exceso de agua.

También es conveniente mantenerlo alejado de fuentes de calor, corrientes de aire frío y cambios bruscos de temperatura. Una ubicación estable favorece su desarrollo durante todo el año.

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