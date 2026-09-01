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Cronograma de pagos ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este martes 1° de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes con el calendario de pagos de septiembre. Además, las jubilaciones y pensiones reciben un nuevo aumento y algunos beneficiarios pueden acceder a un bono de hasta $70.000.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La ANSES continúa este martes con el calendario de pagos correspondiente a septiembre.
La ANSES continúa este martes con el calendario de pagos correspondiente a septiembre. Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este martes 1° de septiembre con el calendario de pagos correspondiente al nuevo mes. El cronograma contempla el depósito de distintas prestaciones sociales y previsionales, de acuerdo con cada beneficio y la terminación del DNI.

Durante esta jornada se encuentran alcanzados por el cronograma beneficiarios de asignaciones de pago único y de Pensiones No Contributivas (PNC). Además, septiembre llega con nuevos valores para jubilaciones y pensiones, tras la actualización correspondiente.

Los jubilados y pensionados reciben en septiembre un nuevo aumento en sus haberes previsionales. Foto: -

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Las Asignaciones de Pago Único (APU) incluyen las prestaciones correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento.

En este caso, el calendario de ANSES contempla a todas las terminaciones de documento, con pagos disponibles hasta el 10 de septiembre.

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ANSES: cuánto se cobrará la PNC en septiembre de 2026
La jubilación mínima quedó establecida en $428.591,22 durante septiembre, sin contar el bono. Foto: ANSES

Al igual que en las asignaciones de pago único, todas las terminaciones de DNI están incluidas en este tramo del calendario, cuyos pagos se extenderán hasta el 10 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en septiembre con aumento

Las jubilaciones y pensiones de ANSES se actualizan mensualmente de acuerdo con el último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que se aplica desde marzo de 2024.

Con el incremento correspondiente a septiembre, los principales haberes previsionales quedan establecidos de la siguiente manera, sin incluir el bono de refuerzo:

  • Jubilación mínima: $428.591,22.
  • Jubilación máxima: $2.884.013,07.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,98.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $300.014,12.
  • Prestación Básica Universal (PBU): $196.060,91.
Nuevos aumentos para los jubilados. Foto: NA.
El bono previsional puede alcanzar los $70.000 para los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos. Foto: NA.

Bono para jubilados: quiénes lo cobran y cuánto es

Además del aumento de septiembre, los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos pueden acceder a un bono de refuerzo previsional de hasta $70.000.

El beneficio alcanza a quienes perciben una jubilación o pensión igual o inferior al haber mínimo. Quienes reciben un haber superior al mínimo, pero por debajo del monto que surge de sumar la jubilación mínima más el bono, pueden acceder a un bono proporcional, de manera que sus ingresos alcancen ese tope.

En cambio, quienes cobran haberes superiores al límite establecido no reciben el refuerzo. El bono se mantiene con un tope de $70.000 desde hace dos años y se paga junto con el haber mensual. El monto final depende de cuánto cobre cada beneficiario y de las condiciones vigentes para acceder al refuerzo.

ANSESCronogramaJubilaciónAsignaciones familiares
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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