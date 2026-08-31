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Guía para revivir tu lengua de suegra: salvala con estos sencillos pasos

Si tu planta empezó a decaer, todavía podés revivirla con algunos cuidados simples y sin productos especiales.

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Cómo limpiar las hojas de la lengua de suegra para que brillen. (Gemini)
Cómo limpiar las hojas de la lengua de suegra para que brillen. (Gemini) Foto: Foto: Gemini
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La lengua de suegra es famosa por su resistencia, pero incluso esta planta puede mostrar señales de debilidad si recibe demasiada agua, sufre problemas de drenaje o está en un lugar poco adecuado. Cuando las hojas se ponen blandas, amarillas o empiezan a caerse, todavía hay margen para salvarla: la clave está en detectar el problema y actuar antes de que las raíces se arruinen por completo.

El primer paso es revisar el estado de las raíces. Hay que sacar la planta de la maceta con cuidado y observar si las raíces están firmes y claras, lo que indica que siguen sanas. Si, en cambio, se ven oscuras, blandas o con mal olor, probablemente haya pudrición por exceso de humedad. En ese caso, conviene cortar todas las partes dañadas con una tijera limpia.

Cambiá el sustrato y controlá el riego

Si la tierra está demasiado húmeda, es fundamental cambiar el sustrato por uno nuevo y bien drenado. La lengua de suegra necesita un suelo que permita que el agua escurra rápido, y la maceta debe tener agujeros en la base para evitar que el agua se acumule.

Lengua de suegra. Foto: Pixabay.

Después del trasplante, no hay que volver a regar enseguida. Esta especie tolera bien los períodos de sequía y sus hojas carnosas almacenan agua. Antes de regar de nuevo, asegurate de que la tierra esté seca en buena parte de la maceta.

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Elegí el lugar adecuado y conservá las hojas sanas

Aunque la lengua de suegra soporta poca luz, crece mejor en ambientes con luz indirecta abundante. Un rincón luminoso, pero protegido del sol directo fuerte, ayuda a que la planta recupere fuerza y desarrolle hojas nuevas.

No hace falta cortar todas las hojas: si algunas siguen verdes y firmes, conviene dejarlas. Solo hay que retirar las que estén completamente dañadas. Una vez que se resuelve el problema de raíces, riego o luz, la planta puede volver a crecer sin inconvenientes.

El secreto para que la lengua de suegra vuelva a estar sana

El mayor enemigo de esta planta es el exceso de agua. Por eso, antes de sumar fertilizantes o productos especiales, lo más importante es revisar las raíces, mejorar el drenaje, controlar el riego y asegurarse de que reciba suficiente luz. Así, la lengua de suegra puede recuperarse y volver a lucir fuerte en cualquier ambiente.

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