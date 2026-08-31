Tigre vs. Barracas Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Tigre vs Barracas Central por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Tigre recibe a Barracas Central por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Don José Dellagiovanna y el pitazo inicial se escuchará a las 21:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!