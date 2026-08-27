Gloria Ramos, experta en Feng Shui: “Una planta favorable no es solo la que está sana, sino la que está bien integrada en la decoración”

Plantas de interior Foto: Freepik

Las plantas, además de ayudar a purificar el aire, se convirtieron en un recurso clave para renovar los espacios del hogar. Una maceta puede cambiar por completo un rincón, aportar color y sumar algo de contacto con la naturaleza incluso en los pisos más altos de la ciudad.

Por eso, para el Feng Shui, tener plantas es muy importante. Sin embargo, la creencia milenaria asiática no busca simplemente un espacio verde, sino que insiste en que es muy importante elegir las especies correctamente para conectar y activar el Chi. En este sentido, en diálogo con la revista “¡Hola!”, Gloria Ramos, experta en esta disciplina, explicó sobre la importancia del estado de la planta y su relación con el ambiente son aspectos fundamentales para conseguir un espacio equilibrado.

Plantas de interior Foto: Pinterest

El error que hay que evitar al colocar plantas dentro de casa

Según la experta en Feng Shui, uno de los errores más comunes consiste en ubicar la planta en cualquier lugar sin tener en cuenta cómo se modifican los espacios: una maceta de grandes dimensiones en un sector de circulación. “Una planta favorable no es solo la que está sana, sino la que está bien integrada en la decoración. Debe formar parte armónica del espacio, sin bloquear el paso ni restar entrada de luz natural”, dijo Ramos.

La recomendación apunta, entonces, a mirar la habitación como un conjunto. Antes de elegir dónde colocar una especie, conviene observar si dificulta el tránsito, tapa una fuente de iluminación natural o genera una sensación de saturación.

Por qué el estado de la planta también importa

Dentro de esta filosofía, una planta saludable está asociada con vitalidad, crecimiento y renovación. Por eso, Ramos pone especial atención en aquellas especies que presentan hojas verdes, crecimiento equilibrado y un aspecto vigoroso.

El escenario cambia cuando aparecen hojas secas, tallos deteriorados o signos evidentes de abandono. Según explicó la especialista, una planta en esas condiciones puede representar “una energía de desgaste y decadencia”.

Esto también tiene una consecuencia práctica: mantener las plantas en buen estado no solo mejora su apariencia, sino que evita que una especie que inicialmente aportaba vida termine convirtiéndose en un elemento descuidado dentro de la decoración.

Claves para elegir las plantas de interior Foto: Pinterest

No todas las plantas son adecuadas para cualquier rincón

Otro punto que destaca Ramos es que no existe una regla que indique que una determinada planta funciona de la misma manera en todos los hogares. El Feng Shui contempla cuestiones como la orientación de la vivienda, la distribución de los ambientes y el uso que se hace de cada espacio. Por este motivo, la especialista aconseja “huir de las soluciones universales y personalizar siempre la recomendación según cada hogar”.

En la práctica, esto significa que una especie puede resultar apropiada para un ambiente y no ser la mejor elección para otro. También importa su tamaño: una planta demasiado grande para una habitación pequeña puede romper el equilibrio visual, mientras que un ejemplar diminuto puede perderse en un espacio demasiado amplio.

Potus con tutor Foto: Pinterest

La lista completa de las plantas que recomienda el Feng Shui para el hogar

Según esta filosofía milenaria, las plantas que pueden elegirse para que no intervengan con la circulación del Chi son las siguientes:

Potus: una especie resistente, de crecimiento rápido y muy adaptable a distintos ambientes.

Sansevieria: requiere pocos cuidados y se adapta bien a espacios interiores.

Pachira aquatica: conocida popularmente como árbol del dinero, es una de las plantas asociadas a la prosperidad.

Ficus lyrata: se destaca por sus grandes hojas y puede convertirse en un punto focal de la decoración.

Ficus elastica: también llamado gomero, aporta volumen y presencia a los ambientes.

Bambú de la suerte: es una de las especies más vinculadas al Feng Shui y suele utilizarse en interiores por su tamaño y facilidad de adaptación.

Un dato importante: dentro de esta filosofía, no alcanza con elegir una de estas plantas. Ramos destaca que también hay que considerar el estado de salud del ejemplar, su tamaño y el lugar donde se lo coloca, evitando que obstaculice el paso o quite luz natural.