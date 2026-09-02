El Gobierno puso condiciones para normalizar las relaciones diplomáticas con Venezuela: “Hasta que no se restablezca la democracia, difícil”

Casa Rosada. Foto: NA

Las relaciones diplomáticas con Venezuela están trabadas por el Gobierno hasta que hayan avances concretos hacia elecciones democráticas. Desde la Rosada comentan que los contactos con la administración de Delcy Rodríguez mejoraron durante los últimos meses, pero no existe aún un plan para reabrir la embajada argentina en Caracas en el corto plazo.

Desde el Ejecutivo argumentaron: “Hasta que no se restablezca la democracia, difícil”. Buscan evitar realizar movimientos rápidos pese a los gestos recientes en Venezuela y mantener abiertos los canales indispensables que Nación considera necesarios para cuestiones humanitarias, consulares y operativas.

Desde la Rosada comentan que los contactos con la administración de Delcy Rodríguez mejoraron durante los últimos meses pero no existe aún un plan para reabrir la embajada argentina en Caracas en el corto plazo. Foto: EFE

¿Qué opina el Gobierno sobre la situación en Venezuela?

La relación entre Venezuela y la Argentina se mejoró luego de la dramática situación que vivieron aquellos habitantes del país del norte de América del Sur por el terremoto que los golpeó al país hace dos meses. “No descartamos profundizar el diálogo, pero no hay un plan de avance en este momento”, afirman desde Nación.

De esta manera, el Gobierno le pone un freno a las expectativas que habían aparecido en el mes de agosto sobre una posible reapertura gradual de las relaciones diplomáticas. Argentina envió distintas misiones consulares por los terremotos, lo que llevó a analizar una hoja de ruta que contemplaba la reactivación del vínculo bilateral. La valoración actual es más prudente y vuelve a situar el desarrollo democrático de Venezuela como un requisito fundamental.

¿Cuál es la relación actual entre Argentina y Venezuela?

La Argentina al día de hoy no cuenta con una representación diplomática activa en Caracas ya que aquel vínculo se vio quebrado luego de las elecciones presidenciales venezolanas del 2024 que dieron por ganador a Nicolás Maduro sin publicar las actas completas, ante lo que la oposición presentó documentación que demostraría que Edmundo González Urrutia había obtenido la mayoría de los votos.

La oposición presentó documentación que demostraría que Edmundo González Urrutia había obtenido la mayoría de los votos.

Desde aquel momento, Javier Milei se posicionó en la vereda opuesta a Maduro. Luego de la operación estadounidense que terminó con la captura del mandatario venezolano, el Presidente reafirmó su apoyo a González Urrutia. “Tiene un mandato que asumir, es el presidente electo, Maduro era un usurpador de poder”, afirmó. Y agregó que la Argentina estaba “dispuesta a colaborar con una transición hacia una Venezuela libre, democrática y próspera”.

Desde que Delcy Rodríguez asumió la conducción interina se abrió un escenario diferente en el que la Casa Rosada eligió apoyar la estrategia de Donald Trump para administrar la transición y redujo la visibilidad pública de sus declaraciones sobre la política interna venezolana, aunque nunca dejó de considerar como eje central la necesidad de restablecer las instituciones democráticas y abordar la cuestión de la legitimidad electoral.

Estados Unidos impulsó una negociación entre el chavismo y un sector de la oposición en los últimos meses que dio lugar a acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y otras formas institucionales. Se prevé así una siguiente ronda tentativa para mitad de septiembre en la que la delegación opositora busca incorporar garantías políticas, libertades civiles y la cuestión electoral.

¿Cuál fue el punto de inflexión de la relación entre Argentina y Venezuela?

La emergencia provocada por los terremotos de junio fue, en paralelo, el punto de inflexión en la relación entre Buenos Aires y Caracas. Pablo Quirno retomó contactos con las autoridades venezolanas para organizar la asistencia y permitir que el Gobierno enviara funcionarios consulares para brindar atención a ciudadanos argentinos. La gestión de Rodríguez expresó públicamente su agradecimiento por la ayuda enviada por Milei.

Allí, la operación humanitaria escaló significativamente ya que el contingente argentino estuvo 18 días en territorio venezolano, realizó más de 230 patrullas y produjo 210.000 litros de agua potable, así como también desplegó equipos de búsqueda y rescate, asistencia sanitaria y apoyo logístico. Este gesto significó para la Casa Rosada un avance en los canales directos con Venezuela sin normalizar la relación política.

Trabajos a dos meses del terremoto en Venezuela. Foto: REUTERS

Luego, en el mes de agosto, Venezuela autorizó una vez más que las aeronaves con matrícula argentina utilizaran su espacio aéreo. Aerolíneas Argentinas volvió a operar la ruta de Maiquetía para realizar vuelos hacia el Caribe y Estados Unidos, luego de una restricción que permanecía vigente desde marzo de 2024. La habilitación fue vinculada a las gestiones realizadas por Quirno ante la Cancillería venezolana.

Esos progresos no alteraron, sin embargo, la valoración política de Balcarce 50 sobre el gobierno venezolano. En el Gobierno distinguen entre la recomposición de vínculos operativos y una eventual reapertura oficial de la embajada, y señalan que esta última medida dependerá de señales mucho más contundentes respecto del proceso institucional. “Nada apresurado. Veremos”, resumen fuentes cercanas al Presidente.