Qué dice la psicología sobre tu forma de tomar mate: los hábitos que revelan cómo te vinculás con los demás

Qué dice la psicología sobre tu forma de tomar mate.

El mate es una de las costumbres más arraigadas de la Argentina. Presente en oficinas, plazas, facultades y reuniones familiares, se convirtió en un ritual cotidiano que va mucho más allá de una simple infusión. Sin embargo, no todos lo toman de la misma manera y, para la psicología conductual, esas diferencias pueden ofrecer pistas interesantes sobre cómo las personas se relacionan con el control, la confianza y la pertenencia.

Lejos de ser un test de personalidad o una ciencia exacta, distintos estudios sobre hábitos y rituales sugieren que nuestras conductas repetidas suelen reflejar patrones de comportamiento. En ese contexto, el mate se transforma en un escenario perfecto para observar algunas tendencias.

El ritual del mate perfecto, en estos casos, funciona como una herramienta de regulación emocional. Foto: Unsplash

El ritual del mate perfecto: qué significa cebar con precisión

Hay personas que preparan el mate con una atención casi obsesiva. Cuidan la inclinación de la yerba, controlan la temperatura del agua y siguen siempre el mismo procedimiento.

Según investigaciones sobre rituales y comportamiento, este tipo de conductas suele estar asociado con altos niveles de responsabilidad, organización y meticulosidad. Para muchas personas, respetar determinados pasos genera una sensación de orden y ayuda a reducir la incertidumbre cotidiana. El ritual, en estos casos, funciona como una herramienta de regulación emocional.

Compartir el mate con cualquiera: confianza y apertura social

En toda ronda aparece quien ofrece el mate sin discriminar entre amigos, conocidos o desconocidos. La rueda circula y todos participan.

Los estudios sobre cooperación y confianza indican que la predisposición a compartir recursos suele relacionarse con una mayor apertura a nuevas experiencias y con rasgos de extraversión. Compartir un mate implica un nivel de cercanía poco habitual en otras costumbres sociales, por lo que hacerlo de manera espontánea puede reflejar una alta comodidad en los vínculos interpersonales.

Compartir el mate suele relacionarse con una mayor apertura a nuevas experiencias y con rasgos de extraversión. Foto: Unsplash

No compartir el mate: una cuestión de personalidad y espacio personal

Aunque muchas veces se interpreta como una actitud poco sociable, la negativa a compartir el mate tiene explicaciones más complejas.

Los especialistas señalan que algunas personas presentan una mayor sensibilidad al asco, un rasgo psicológico estable que influye en la percepción de la higiene y el contacto físico. También puede estar relacionado con una necesidad más marcada de preservar el espacio personal o de mantener cierto control sobre el propio entorno. No necesariamente habla de individualismo, sino de una forma diferente de establecer límites.

Los especialistas señalan que algunas personas presentan una mayor sensibilidad al asco, un rasgo psicológico estable. Foto: Unsplash

Mate amargo o dulce: la curiosa relación entre el gusto y la personalidad

La discusión sobre cómo debe tomarse el mate divide opiniones desde hace décadas. Sin embargo, algunos estudios encontraron asociaciones estadísticas entre la preferencia por sabores amargos y determinados rasgos de personalidad.

Los investigadores aclaran que se trata de correlaciones débiles y que no existe una relación causal. En otras palabras, elegir el mate amargo no convierte a nadie en una persona más agresiva o narcisista. Aun así, estos trabajos resultan llamativos porque muestran cómo las preferencias alimentarias podrían estar vinculadas con aspectos emocionales y conductuales.

Llevar siempre el termo: el perfil de quien organiza la ronda

También está quien nunca llega con las manos vacías y se asegura de que el agua caliente no falte. Es la persona que anticipa necesidades y mantiene viva la ronda.

Desde la psicología del cuidado, este comportamiento suele asociarse con niveles elevados de amabilidad, cooperación y predisposición a ayudar. Aunque existe una lectura adicional: quien lleva el termo también marca el ritmo del encuentro, una combinación interesante entre vocación de servicio y capacidad de conducción dentro del grupo.

La persona que lleva el termo anticipa necesidades y mantiene viva la ronda del mate, según la psicología. Foto: Unsplash

El mate como espejo de los vínculos cotidianos

Así, los especialistas coinciden en que los rituales diarios no determinan la personalidad, pero sí permiten observar ciertos patrones de comportamiento. Y pocos rituales resultan tan representativos de la identidad argentina como el mate. La manera en que cada persona lo prepara, lo comparte o lo disfruta puede no definir quién es, pero sí ofrecer una pista sobre cómo construye sus relaciones y habita la vida cotidiana.