Técnica japonesa: para qué sirve poner una moneda en el freezer y cómo saber si se cortó la luz. Foto: Foto: Gemini

Poner una moneda en el freezer es una técnica japonesa que muchas personas recomiendan hacer para detectar si perdió frío durante varias horas. El método consiste en colocar un recipiente con agua congelada y una moneda en su superficie para comprobar, al regresar a casa, si hubo un corte de luz prolongado.

Cómo funciona el truco de la moneda en el freezer

La idea es muy sencilla. Primero hay que llenar un recipiente pequeño, como una taza o un vaso, con agua y llevarlo al freezer hasta que se congele por completo.

Una vez que el agua se convirtió en hielo, se coloca una moneda sobre la superficie congelada y se vuelve a dejar el recipiente dentro del freezer.

Con este método se puede comprobar si hubo un corte de luz. Foto: Foto: Gemini

Si se produce un corte de electricidad y el freezer permanece sin funcionar durante un período prolongado, el hielo comenzará a derretirse. Cuando el suministro eléctrico regrese y el aparato vuelva a congelar su contenido, la moneda puede quedar atrapada en otra posición dentro del hielo.

Qué significa la posición de la moneda

La clave está en observar dónde quedó la moneda al regresar a casa. Si permanece en la parte superior del hielo, significa que probablemente no hubo un descongelamiento importante.

En cambio, si la moneda aparece en el fondo o en una zona mucho más baja del recipiente, indica que el hielo llegó a derretirse considerablemente antes de volver a congelarse. Esto puede ser una señal de que el freezer estuvo varias horas sin electricidad o perdió frío.

Sin embargo, el método no permite determinar exactamente cuánto tiempo duró el corte, por lo que funciona solamente como una referencia.

Para qué puede servir

El principal objetivo es saber si los alimentos almacenados pudieron haber quedado expuestos a temperaturas inadecuadas mientras la persona estaba fuera de casa.

Esto puede ser especialmente útil después de una tormenta, durante cortes de luz frecuentes o cuando se deja una vivienda vacía durante varios días.

De todos modos, la moneda no reemplaza las recomendaciones de seguridad alimentaria. Si existe la sospecha de que alimentos perecederos permanecieron demasiado tiempo a temperaturas inseguras, lo más prudente es no consumirlos.

Una técnica sencilla para tener una referencia

El truco de la moneda se volvió popular porque requiere solamente agua, un recipiente y una moneda. Además, puede dejarse preparado permanentemente dentro del freezer para tener una referencia en caso de un corte de luz.