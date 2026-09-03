Los portarretratos en los muebles pasaron de moda: la tendencia en 2026 que es más simple y elegante

La nueva tendencia apuesta a menos objetos y a elegir piezas con intención. Foto: Gemini

Durante años, fue común ver portarretratos, fotos familiares y pequeños cuadros repartidos sobre cómodas, consolas y aparadores en el living, el comedor o el dormitorio. Sin embargo, en 2026 la forma de organizar estos espacios cambió: la tendencia actual apunta a ambientes más cuidados visualmente, con menos objetos a la vista y una selección más intencional de cada pieza.

Esto no significa que las fotografías familiares hayan desaparecido de la decoración, sino que dejaron de ocupar cada rincón y se buscan formas más ordenadas y estéticas de incorporarlas. El objetivo es evitar que los muebles queden saturados de adornos y lograr una casa que se sienta elegida, no simplemente llena de cosas.

Menos es más: cómo se reorganizaron los objetos en los muebles

La clave de la tendencia 2026 está en dejar espacios libres sobre las superficies y evitar la acumulación de objetos sin relación entre sí. En vez de cubrir una cómoda o una consola con varios portarretratos y adornos pequeños, se prioriza seleccionar solo algunas piezas que realmente aporten al ambiente.

Los especialistas remarcan que los ambientes excesivamente austeros también pierden fuerza, pero la idea es encontrar un equilibrio: una casa cálida y personal, pero sin recargar cada mueble.

En los muebles modernos, menos es más. Foto: Gemini

Qué lugar ocupan ahora las fotos familiares

Las fotos siguen presentes, pero con un enfoque distinto. Según diseñadores consultados por Livingetc, en 2026 se revalorizó la fotografía familiar impresa, pero se optó por exhibirla de manera más cuidada. Una opción es armar una composición en la pared, en vez de repartir portarretratos por todos los muebles.

Otra alternativa es elegir una sola foto especial, enmarcarla con mayor presencia y dejar que sea protagonista sobre una consola o cómoda. Así, la imagen se integra a la decoración como una pieza central, y no como un objeto más entre muchos.

Cómo lograr un ambiente cálido y ordenado

Para adoptar este estilo, los especialistas sugieren retirar todos los objetos de la superficie y volver a colocar solo los que realmente se quieran conservar. Una bandeja, un florero, una lámpara, un libro o una pieza artesanal pueden ser suficientes para generar interés visual sin saturar el espacio.

La tendencia no busca una casa fría ni vacía, sino ambientes más cálidos y vividos, pero con una selección consciente de los objetos. Más que despedirse de las fotos familiares, se trata de dejar de repartir pequeños cuadros por todos los muebles y darles un lugar pensado dentro del ambiente.