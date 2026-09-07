“El Monumental es tu casa”: River homenajeó a Leo Messi por su retiro de la Selección Argentina

El homenaje de River a Lionel Messi. Foto: X @RiverPlate

River Plate protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al homenajear a Lionel Messi en el estadio Monumental. Durante el partido frente a Independiente Rivadavia, el club y sus hinchas le dedicaron un reconocimiento especial al capitán de la Selección Argentina.

La emoción se apoderó de las tribunas cuando llegó el minuto 10. En ese instante, un enorme trapo dedicado al rosarino apareció en el estadio, mientras los bombos acompañaban la escena con un mensaje contundente: “Gracias Leo, el Monumental es tu casa”.

El homenaje despertó la ovación de los presentes y volvió a demostrar que la figura de Messi supera cualquier rivalidad del fútbol argentino.

El homenaje de River a Lionel Messi que conmovió a los hinchas

El partido entre River e Independiente Rivadavia tuvo un momento que fue mucho más allá de lo deportivo. Cuando el reloj marcó los diez minutos, la atención dejó de estar puesta en la pelota y se trasladó a las tribunas del Monumental.

Homenaje a Messi de los hinchas de River. Video: X River

Allí se desplegó una bandera gigante dedicada al referente de la Scaloneta. La acción estuvo acompañada por los bombos, el mensaje institucional del club y el reconocimiento generalizado de los hinchas.

La imagen reflejó el profundo vínculo entre Lionel Messi y la Selección Argentina, pero también el cariño que despierta el futbolista en todo el país. River decidió agradecerle por sus años de entrega, sus conquistas y las alegrías compartidas con la camiseta albiceleste.

Por qué River eligió el minuto 10 para homenajear a Messi

La elección del minuto 10 fue uno de los detalles más importantes del reconocimiento. Ese número está directamente relacionado con Messi y con su histórica trayectoria en la Selección Argentina.

A lo largo de los años, la camiseta número 10 se convirtió en una extensión de su identidad futbolística. Por ese motivo, cuando llegó ese instante del partido, el Monumental se transformó en el escenario de una demostración colectiva de admiración.

Ángel Correa y Gonzalo Montiel, River Plate. Foto: X @RiverPlate

River eligió el minuto más representativo para agradecerle a Leo Messi, sumando una enorme carga simbólica al homenaje. La bandera, los bombos y el acompañamiento de los simpatizantes construyeron una postal que rápidamente llamó la atención.

Además, el estadio Monumental tiene una relación especial con la Selección. Allí, el combinado nacional disputó encuentros importantes y protagonizó noches inolvidables junto a su público.

“Gracias Leo”: el mensaje de River para el capitán argentino

La frase elegida por el club consiguió expresar el sentimiento de millones de argentinos: “Gracias Leo, el Monumental es tu casa”.

El mensaje fue breve, pero estuvo cargado de significado. Representó un agradecimiento por todo lo entregado con la camiseta nacional y, al mismo tiempo, una invitación para que Messi siempre se sienta bienvenido en uno de los estadios más emblemáticos del país.

Aunque desarrolló la mayor parte de su carrera fuera del fútbol argentino, su conexión con los hinchas locales permanece intacta. Cada presentación con la Selección fortaleció ese vínculo y convirtió sus partidos en acontecimientos especiales.

El homenaje de River a Messi también dejó en claro que su figura trasciende los colores. En las tribunas del Monumental, los simpatizantes se unieron para reconocer al gran capitán y agradecerle por representar al país durante tantos años.