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Agua con romero y laurel: para qué sirve rociar este remedio casero en la puerta de entrada de la casa

Esta preparación combina dos plantas aromáticas que pueden ayudar a renovar el ambiente de forma sencilla. ¿Cómo se utiliza?

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Agua con romero y laurel en la puerta de entrada:
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Las plantas aromáticas tienen múltiples usos dentro del hogar, ya que además de utilizarse en la cocina, algunas hojas y tallos pueden formar remedios caseros que se transmiten de generación en generación par aromatizar distintos espacios, mantener alejados insectos o para limpiar la casa.

Entre estas alternativas aparece una preparación sencilla a base de romero y laurel, dos plantas conocidas por su intenso aroma. Una de las formas más difundidas consiste en preparar agua con ambas especies y utilizarla para rociar sectores cercanos a la puerta de entrada.

Agua con romero y laurel en la puerta de entrada:

Cabe destacar que tanto el romero como el laurel son plantas aromáticas utilizadas desde hace siglos en diferentes culturas. Su presencia en remedios caseros se debe, entre otros motivos, a los compuestos volátiles que producen sus aromas característicos. Pero, ¿para qué sirve realmente esta mezcla y qué se sabe sobre sus efectos?

Para qué sirve rociar agua con romero y laurel en la puerta

El uso de agua con romero y laurel en la puerta de entrada se relaciona principalmente con el aroma que desprenden estas plantas. Al rociar la preparación alrededor del acceso al hogar, se busca dejar una fragancia herbal y, según el uso tradicional, generar un efecto que podría resultar desagradable para algunos insectos.

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El romero contiene compuestos aromáticos presentes en sus aceites esenciales, mientras que el laurel también posee sustancias volátiles responsables de su característico olor. Por este motivo, ambas plantas aparecen con frecuencia en preparaciones caseras destinadas a perfumar ambientes.

Es importante aclarar que esta práctica no reemplaza un método profesional de control de plagas. Si existe una infestación de insectos dentro de la vivienda, lo recomendable es identificar la especie y utilizar un tratamiento adecuado.

Agua con romero y laurel en la puerta de entrada:

Paso a paso, cómo preparar agua con romero y laurel

Para preparar esta sencilla mezcla se requieren pocos ingredientes: basta con utilizar unas ramas de romero fresco y varias hojas de laurel, además de agua. El procedimiento consiste en colocar las plantas en una olla con agua y llevar la preparación a hervor durante algunos minutos.

Luego se deja enfriar y reposar para que el líquido concentre parte de los compuestos aromáticos de las hojas y tallos.

Una vez fría, la preparación puede colocarse en un pulverizador limpio para facilitar su aplicación. Antes de utilizarla sobre superficies, conviene hacer una pequeña prueba en un sector poco visible, ya que los extractos vegetales pueden dejar marcas en determinados materiales.

Agua con romero y laurel en la puerta de entrada: Foto: Grok IA

Para espantar bichos y atraer buena energía: dónde aplicar la mezcla dentro del hogar

Si se utiliza como aromatizante o como recurso casero para mantener alejados algunos insectos, puede rociarse principalmente en las zonas cercanas a puertas y ventanas, que son algunos de los puntos por donde pueden ingresar desde el exterior.

También puede aplicarse en otros sectores de paso, siempre evitando muebles delicados, superficies que puedan mancharse y lugares donde haya alimentos.

La preparación debe conservarse en un recipiente limpio y, al tratarse de una mezcla casera sin conservantes, es preferible preparar cantidades pequeñas y renovarla con frecuencia.

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