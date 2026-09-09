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Los portarretratos en las mesitas de luz pasaron de moda: la tendencia en 2026 que es más simple y elegante

El nuevo estilo propone superficies despejadas, con pocos elementos elegidos y soluciones de iluminación que liberan espacio.

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Los portarretratos en las mesitas de luz pasaron de moda.
Los portarretratos en las mesitas de luz pasaron de moda. Foto: Gémini
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Durante años, la mesita de luz fue el rincón donde se acumulaban portarretratos, relojes, perfumes, libros y recuerdos familiares. Sin embargo, en 2026 la tendencia cambió: ahora se busca una superficie mucho más despejada, con pocos objetos y una estética serena que transmite orden y calma en el dormitorio.

Menos es más: cómo se eligen los objetos para la mesa de luz

El portarretrato no desapareció de la casa, pero ya no ocupa el centro de la escena junto a una multitud de adornos. La clave está en reducir la cantidad de elementos y elegir solo aquellos que realmente tienen un significado o cumplen una función.

Hoy, la tendencia es dejar sobre la mesita un libro, una bandeja pequeña o algún objeto personal, pero sin sobrecargar el espacio. Así, el dormitorio se ve más ordenado y transmite tranquilidad.

Se busca una superficie mucho más despejada. Foto: Gemini

Además, los objetos que quedan junto a la cama suelen tener un uso concreto: una bandeja para dejar los anteojos o el reloj, un libro que también decora, o una pieza personal que aporta calidez sin sumar desorden.

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La iluminación también se transforma: lámparas de pared y colgantes

Uno de los cambios más notables está en la iluminación. En vez de ocupar espacio con un velador tradicional, cada vez más personas eligen lámparas de pared o apliques al costado de la cama. Esta solución no solo libera la superficie de la mesita, sino que resulta práctica para leer antes de dormir.

Qué poner en una mesita de luz moderna y cómo lograr el estilo

No hace falta renovar todo el mobiliario para sumarse a la tendencia. Una mesita tradicional puede verse mucho más actual simplemente reduciendo la cantidad de objetos.

Una combinación sencilla puede incluir:

  • Un libro, en vez de varias revistas o papeles.
  • Una pequeña bandeja para agrupar reloj, anteojos u otros objetos.
  • Una pieza personal, como una fotografía o un recuerdo especial.
  • Un pequeño florero con una rama o una flor.
  • Una lámpara, aunque lo ideal es llevarla a la pared para ahorrar espacio.

La clave está en que no todos los elementos tienen que estar presentes al mismo tiempo: menos es más.

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