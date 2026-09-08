Las piletas en los patios pasaron de moda: la nueva tendencia en 2026 que ocupa menos espacio, es más fácil de limpiar y sirve todo el año

Las piletas en los patios pasaron de moda. Foto: Gemini

En 2026, los jacuzzis compactos se impusieron como la alternativa más elegida para quienes tienen patios chicos y buscan aprovechar cada metro cuadrado. A diferencia de las piletas tradicionales, estos modelos ocupan mucho menos espacio y permiten disfrutar de un sector de agua durante todo el año, gracias a su sistema de climatización.

Por qué los jacuzzis compactos son ideales para patios chicos

Uno de los principales atractivos de estos jacuzzis es su tamaño reducido. Los modelos para cuatro personas suelen medir cerca de dos metros por dos metros y, en muchos casos, tienen formato cuadrado para aprovechar mejor las esquinas del patio.

Además, requieren menos agua que una pileta convencional y la superficie a limpiar es mucho menor, lo que facilita el mantenimiento. Sin embargo, es clave realizar el filtrado, el control químico y la limpieza periódica para mantener el agua en buenas condiciones.

Los jacuzzis compactos se impusieron como la alternativa más elegida para quienes tienen patios chicos y buscan aprovechar cada metro cuadrado. Foto: Gemini

Un espacio de bienestar para todo el año

A diferencia de las piletas, que suelen usarse solo en verano, el jacuzzi puede disfrutarse en cualquier estación. El sistema de climatización permite mantener el agua caliente, convirtiéndolo en un espacio de descanso incluso en otoño o invierno.

Esta posibilidad de uso permanente llevó a que los patios se piensen como una extensión de la casa, y no solo como un lugar para pasar el verano.

Cómo aprovechar el espacio sin resignar comodidad

Los jacuzzis de cuatro o cinco plazas permiten compartir el espacio sin ocupar toda la superficie del patio. Así, es posible sumar una mesa, plantas, reposeras o incluso una pequeña cocina exterior, creando un ambiente completo y funcional.

La clave de esta tendencia es que no hace falta un patio enorme para tener un rincón de relax. Un jacuzzi compacto puede instalarse en una esquina y convertirse en el centro del espacio, sin resignar otras actividades.