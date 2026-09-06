Así es el presente de Luciana Aymar a los 49 años: vive en Chile, tiene una gran familia y lidera un negocio inspirado en su carrera

Luciana Aymar Foto: @aymarlucha en Instagram

Luciana Aymar atraviesa una etapa de transformación y plenitud personal. Considerada una de las máximas leyendas del hockey mundial, la ex capitana de Las Leonas se alejó de la competencia profesional en 2014, luego de construir una carrera histórica que la llevó a ser elegida en ocho oportunidades como la mejor jugadora del mundo. Desde entonces, canalizó su experiencia y reconocimiento internacional hacia nuevos desafíos, tanto en el ámbito empresarial como en proyectos ligados al deporte.

Instalada en Chile junto al extenista Fernando González, con quien formó una familia, la rosarina encontró un nuevo equilibrio entre su vida personal y profesional. Lejos de las canchas, pero siempre vinculada a la actividad que la convirtió en un ícono, Aymar participa en iniciativas relacionadas con el desarrollo deportivo, la formación de jóvenes atletas, y distintos emprendimientos que capitalizan su trayectoria y liderazgo.

Aunque dejó atrás la rutina de la alta competencia, continúa siendo una referencia ineludible del deporte argentino y una figura admirada en toda la región.

Instalada en Chile junto al extenista Fernando González, con quien formó una familia, la rosarina encontró un nuevo equilibrio entre su vida personal y profesional. Foto: @aymarlucha en Instagram

Su vida en Santiago de Chile y la familia que formó con el extenista Fernando González

Luciana Aymar construyó una nueva vida en Santiago de Chile junto a Fernando González, una de las máximas leyendas del tenis chileno. Lejos de las canchas y de los flashes deportivos, la ex figura del hockey argentino comparte con su familia una rutina marcada por la tranquilidad, el amor y los momentos cotidianos.

Junto al extenista, Aymar formó una familia con sus hijos, Félix y Lupe, quienes se convirtieron en el centro de sus vidas. A través de las redes sociales, la pareja suele mostrar entrañables postales de viajes, juegos y actividades en familia.

Qué es Women4Sports, la firma donde Luciana Aymar se desempeñó como accionista

Tras dejar atrás la competencia profesional, Luciana Aymar también encontró un espacio para seguir vinculada al deporte desde el mundo de los negocios. La ex capitana de Las Leonas se desempeñó como accionista de Women4Sports, una iniciativa enfocada en impulsar el desarrollo de atletas y generar nuevas oportunidades dentro de la industria deportiva.

A través de esta firma, Aymar formó parte de un proyecto que buscó acompañar a deportistas en distintas etapas de sus carreras, promoviendo herramientas y contactos que les permitieran potenciar su crecimiento. La propuesta apuntó a reducir las barreras de acceso a patrocinadores y ampliar la visibilidad de talentos emergentes.

Aymar forma parte de un proyecto que buscó acompañar a deportistas en distintas etapas de sus carreras. Foto: @aymarlucha en Instagram

El objetivo de su empresa: vincular a deportistas emergentes con marcas y agentes

Uno de los principales objetivos de Women4Sports fue convertirse en un puente entre los deportistas y las empresas interesadas en invertir en sus carreras. La compañía trabajó para facilitar vínculos estratégicos que ayudaran a los atletas a conseguir auspicios, representación y oportunidades de desarrollo profesional.

La iniciativa puso especial énfasis en aquellos talentos que buscan dar un salto en su trayectoria, pero que no siempre cuentan con la estructura necesaria para acceder a contactos clave. De esta manera, la firma se propuso acercar el deporte al mundo corporativo y generar beneficios para ambas partes.

Uno de los principales objetivos de Women4Sports fue convertirse en un puente entre los deportistas y las empresas interesadas en invertir en sus carreras. Foto: @aymarlucha en Instagram

“Épicas”: el proyecto editorial sobre las historias de 80 mujeres del deporte chileno

Además de sus acciones dentro del ecosistema deportivo, Women4Sports impulsó proyectos destinados a dar mayor visibilidad a las historias de atletas. Entre ellos sobresalió Épicas, una publicación que reunió los testimonios y experiencias de 80 mujeres vinculadas a distintas disciplinas en Chile.

Épicas, una publicación que reunió los testimonios y experiencias de 80 mujeres vinculadas a distintas disciplinas en Chile. Foto: Penguin Libros

El libro nació con la intención de destacar trayectorias inspiradoras, reconocer el esfuerzo detrás de cada logro y acercar esos relatos a nuevos públicos. A través de sus páginas, la obra buscó poner en valor el aporte de las mujeres al deporte y transformarse en una fuente de inspiración para futuras generaciones.