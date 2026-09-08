José Luis Puchol, veterinario de 72 años, sobre los pitbull: “La fama que tienen es horrorosa y, sin embargo, son perros bastante afectuosos”

José Luis Puchol, veterinario de 72 años. Foto: Gemini

Durante décadas, los pitbull terrier arrastraron una reputación de perros agresivos y peligrosos. Sin embargo, para José Luis Puchol, veterinario con más de 40 años de trayectoria y fundador del Hospital Veterinario Puchol, esa imagen no se corresponde con la realidad que ve en su consultorio.

En una entrevista en el pódcast Rompiendo el molde, Puchol fue directo: “A mí me gusta bastante el pitbull”. Y fue más allá al analizar el estigma que pesa sobre la raza: “La fama que tienen los pitbull terrier es horrorosa y, sin embargo, son perros bastante afectuosos”, afirmó.

El especialista remarcó que la percepción generalizada sobre una raza no alcanza para describir el comportamiento de cada animal. Según su experiencia, la convivencia, el entorno y la relación con las personas son factores clave en la conducta de cualquier mascota.

Pitbull, perro. Foto: NA

El cambio en las razas más elegidas y la mirada sobre los chihuahua

Durante la charla, Puchol repasó cómo fueron cambiando las preferencias de los dueños a lo largo de los años. Recordó que cuando era joven, el pastor alemán era “el perro” por excelencia y tenía una presencia mucho mayor en los hogares. Con el paso del tiempo, esa popularidad disminuyó y hoy ocupa un lugar más discreto.

Sobre los chihuahua, el veterinario los definió como “un amor para el que lo tiene”, aunque también los describió con humor como “un perro bolso”, por su tamaño y la relación que suelen tener con sus dueños.

Una reflexión sobre los prejuicios y la convivencia con mascotas

La mirada de Puchol pone el foco en un punto clave: la conducta de un animal no puede reducirse a la etiqueta de su raza. La experiencia, el entorno y el vínculo con las personas son determinantes en la convivencia.

Por eso, frente a la mala fama que persigue a los pitbull, el veterinario resumió su experiencia con una frase contundente: pese a los prejuicios, son perros “bastante afectuosos”.