comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

José Luis Puchol, veterinario de 72 años, sobre los pitbull: “La fama que tienen es horrorosa y, sin embargo, son perros bastante afectuosos”

El fundador de un hospital veterinario cuestionó los prejuicios sobre la raza y repasó cómo cambiaron las preferencias de los dueños a lo largo de los años.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
José Luis Puchol, veterinario de 72 años.
José Luis Puchol, veterinario de 72 años. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Durante décadas, los pitbull terrier arrastraron una reputación de perros agresivos y peligrosos. Sin embargo, para José Luis Puchol, veterinario con más de 40 años de trayectoria y fundador del Hospital Veterinario Puchol, esa imagen no se corresponde con la realidad que ve en su consultorio.

En una entrevista en el pódcast Rompiendo el molde, Puchol fue directo: “A mí me gusta bastante el pitbull”. Y fue más allá al analizar el estigma que pesa sobre la raza: “La fama que tienen los pitbull terrier es horrorosa y, sin embargo, son perros bastante afectuosos”, afirmó.

El especialista remarcó que la percepción generalizada sobre una raza no alcanza para describir el comportamiento de cada animal. Según su experiencia, la convivencia, el entorno y la relación con las personas son factores clave en la conducta de cualquier mascota.

Pitbull, perro. Foto: NA
Pitbull, perro. Foto: NA

El cambio en las razas más elegidas y la mirada sobre los chihuahua

Durante la charla, Puchol repasó cómo fueron cambiando las preferencias de los dueños a lo largo de los años. Recordó que cuando era joven, el pastor alemán era “el perro” por excelencia y tenía una presencia mucho mayor en los hogares. Con el paso del tiempo, esa popularidad disminuyó y hoy ocupa un lugar más discreto.

Contenido Recomendado

Si mi perro me mordió, ¿puede volver a hacerlo?:qué dicen los especialistas en comportamiento animal

Si mi perro me mordió, ¿puede volver a hacerlo?: qué dicen los especialistas en comportamiento animal

¿Cuántos dedos tiene un gato? La respuesta que sorprende a los amantes de los felinos

¿Cuántos dedos tiene un gato? La respuesta que sorprende a los amantes de los felinos

Sobre los chihuahua, el veterinario los definió como “un amor para el que lo tiene”, aunque también los describió con humor como “un perro bolso”, por su tamaño y la relación que suelen tener con sus dueños.

Una reflexión sobre los prejuicios y la convivencia con mascotas

La mirada de Puchol pone el foco en un punto clave: la conducta de un animal no puede reducirse a la etiqueta de su raza. La experiencia, el entorno y el vínculo con las personas son determinantes en la convivencia.

Por eso, frente a la mala fama que persigue a los pitbull, el veterinario resumió su experiencia con una frase contundente: pese a los prejuicios, son perros “bastante afectuosos”.

VeterinariosPerrosPitbull (raza)Evergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

¿Hay riesgo bélico? Qué dijo Adrián Ravier sobre Malvinas tras asegurar que la base naval será “100% argentina”

¿Hay riesgo bélico? Qué dijo Adrián Ravier sobre Malvinas tras asegurar que la base naval será “100% argentina”

Brasil remarcó su apoyo a la Argentina en la causa Malvinas a pesar de las diferencias con Milei

De qué trata el desarrollo de la Base Naval Argentina en Ushuaia:la apuesta del Gobierno para fortalecer la presencia en el Atlántico Sur

Alerta roja:informes secretos revelaron un plan de Hezbollah para asesinar un alto jefe de la SIDE

Economía

Plazo fijo en septiembre 2026:los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

Plazo fijo en septiembre 2026: los bancos que más pagan por depósitos de $800 mil

La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto 2026 impulsado por la baja de los precios estacionales

Calendario de pagos de ANSES:quiénes cobran entre el 8 y el 11 de septiembre

ANSES confirmó tres novedades para jubilados en septiembre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

Internacionales

Brasil remarcó su apoyo a la Argentina en la causa Malvinas a pesar de las diferencias con Milei

Brasil remarcó su apoyo a la Argentina en la causa Malvinas a pesar de las diferencias con Milei

Ofrecen ayudas de hasta 4.800 euros en un pueblito de Italia:buscan personas para vivir allí y acceder a importantes beneficios

Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires:ofrecen alojamiento, comida y formación en agroecología

Buscan voluntarios para trabajar 4 horas diarias:ofrecen alojamiento, comidas y transporte en un destino soñado de la Patagonia austral