En Ghana, analizaron 47 casas con árboles cerca y descubrieron algo: tenían hasta 15 noches menos de calor extremo al año. Foto: Foto: Gemini

Un grupo de investigadores demostró que la presencia de árboles cerca de las viviendas puede marcar una diferencia clave frente al calor extremo en ciudades de Ghana. El estudio, publicado en febrero de 2021 en la revista Environmental Research Letters, analizó 47 habitaciones de casas ubicadas en ocho comunidades de bajos ingresos de Accra y Tamale, y encontró que la sombra de la vegetación redujo de manera significativa la cantidad de días y noches con temperaturas elevadas en el interior.

El trabajo, realizado por científicos de la Universidad de Ghana, la University for Development Studies, Loughborough University y Maynooth University, entre otras instituciones, instaló sensores de temperatura en viviendas y espacios exteriores durante 2018. Los dispositivos registraron datos cada 10 minutos, lo que permitió conocer con precisión las condiciones térmicas a las que estaban expuestos los habitantes.

Menos días y noches de calor extremo gracias a la sombra

Según el modelo estadístico utilizado, las casas con sombra de árboles tuvieron alrededor de 12 días menos al año con temperaturas interiores superiores a 40 °C y 15 noches menos con más de 30 °C, en comparación con las viviendas sin vegetación cercana.

El efecto de la sombra fue especialmente notorio durante el día. Foto: Foto: Gemini

El efecto de la sombra fue especialmente notorio durante el día: en algunos meses, la diferencia de temperatura máxima entre una habitación con sombra y otra sin sombra llegó a 2,2 °C. Incluso, en ciertos días, la temperatura máxima en una habitación sombreada fue al menos 8 °C menor que la registrada en la estación meteorológica de referencia.

Los autores aclararon que estos resultados surgen de un modelo que considera distintas características de las viviendas, por lo que no todas las casas con árboles tendrán exactamente la misma reducción de noches o días calurosos.

El impacto de los materiales y el diseño de las viviendas

El estudio también analizó cómo influyen otros factores en la temperatura interior, como el tipo de techo, el material de las paredes, el uso de ventiladores y el aislamiento. Las habitaciones construidas con paredes de barro y techos de paja resultaron, en promedio, 4,5 °C más frescas durante el día que aquellas hechas con bloques de hormigón y techos metálicos sin aislamiento. Sin embargo, durante la noche, esas mismas viviendas fueron 1,5 °C más cálidas.

Los investigadores remarcaron la importancia de medir las temperaturas interiores a lo largo de todo el día, ya que algunas soluciones para el calor diurno pueden tener efectos distintos durante la noche.

La sombra de los árboles, clave para noches más frescas

En el contexto de las comunidades urbanas de bajos ingresos, la sombra de los árboles se destacó como una de las características más asociadas a una menor frecuencia de noches extremadamente calurosas dentro de las viviendas.

El estudio sugiere que, si bien el diseño y los materiales de las casas son fundamentales, la vegetación cercana puede ser una herramienta efectiva y accesible para moderar el calor extremo y mejorar la calidad de vida en zonas urbanas vulnerables.