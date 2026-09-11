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Benji Lewis, diseñador de interiores con 27 años de experiencia, sobre las lámparas de pie: “Quiero una pequeña y prolija junto a un sillón”

El referente en diseño de lujo, explicó que prefiere modelos pequeños y bien ubicados para crear una atmósfera cálida y evitar que la luz domine el ambiente.

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Benji Lewis, diseñador de interiores con 27 años de experiencia, sobre las lámparas de pie: “Quiero una pequeña y prolija junto a un sillón”.
Benji Lewis, diseñador de interiores con 27 años de experiencia, sobre las lámparas de pie: “Quiero una pequeña y prolija junto a un sillón”. Foto: Foto: Gemini
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Las lámparas de pie suelen ser protagonistas en la decoración del living, pero para el diseñador británico Benji Lewis, con más de 27 años de experiencia en el mundo del diseño de lujo, la clave está en elegir modelos discretos y funcionales.

Según explicó, optar por una lámpara demasiado grande puede ocupar espacio innecesario y terminar dominando visualmente la habitación.

Lewis, en diálogo con Business Insider, detalló que evita los modelos de gran tamaño porque resultan difíciles de integrar y pueden romper la armonía del ambiente. Para él, lo ideal es encontrar una ubicación precisa tanto para la lámpara como para el haz de luz que proyecta.

La importancia de una luz puntual y bien dirigida

El diseñador prefiere una lámpara de pie pequeña y prolija, ubicada junto al sillón, que aporte una iluminación suave y localizada. Su objetivo no es iluminar todo el living desde un solo punto, sino crear un rincón cálido para leer, descansar o conversar, sin saturar el espacio de luz.

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Lewis destacó que una lámpara bien elegida puede generar un efecto de luz “elegante y atractivo” sobre el sillón, sumando un detalle decorativo sin convertirse en el centro de atención. Así, cada sector del living puede tener su propia atmósfera, lejos de la uniformidad que generan las luces generales.

Por qué desaconseja la iluminación de techo

La mirada de Lewis sobre la iluminación va más allá de las lámparas de pie. El diseñador también cuestionó el uso excesivo de luces empotradas en el techo, a las que comparó con la iluminación de la “Terminal 5 de Heathrow”. Según él, este tipo de luz puede ser útil para encontrar objetos, pero resulta poco agradable para crear un ambiente acogedor.

En cambio, recomendó distribuir distintas fuentes de luz en la habitación y sumar reguladores de intensidad para adaptar la iluminación según el momento del día. “Usá la luz para crear atmósfera”, aconsejó Lewis, convencido de que la clave está en destacar sectores específicos y no en inundar todo el espacio con una única fuente.

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