Mecánicos coinciden sobre las luces del tablero: “Nunca ignores una luz de advertencia” Foto: Gemini

Cuando una luz se enciende en el tablero y el auto sigue funcionando con normalidad, muchos conductores optan por seguir manejando y esperar que el indicador desaparezca solo. Sin embargo, mecánicos con experiencia advierten que ignorar estas señales puede convertir un problema menor en una avería mucho más costosa.

El mecánico y constructor de motores Joseph Leggs, reconocido por su trabajo en vehículos de alta gama, explicó que uno de los errores más comunes es pasar por alto las primeras señales de advertencia. Además de las luces en el tablero, mencionó ruidos extraños, pérdidas de líquidos y cambios en el comportamiento del auto como síntomas que no deben subestimarse.

Leggs remarcó la importancia de realizar un diagnóstico preciso antes de reemplazar piezas. “El diagnóstico suele ser más valioso que la reparación en sí”, señaló, y recomendó identificar el origen del problema antes de cambiar componentes.

Qué significa cada luz del tablero y cuándo detenerse

No todas las luces del tablero tienen el mismo nivel de gravedad. El significado depende del símbolo, el color y el contexto en el que aparece la advertencia.

Tablero de autos. Foto: Unsplash.

Las luces rojas suelen indicar situaciones que requieren atención inmediata. Por ejemplo, la advertencia de presión de aceite puede señalar que el motor no está recibiendo la lubricación necesaria. En ese caso, lo recomendable es detenerse en un lugar seguro y apagar el motor para evitar daños severos.

Otra luz crítica es la de temperatura del motor. Si el motor se está sobrecalentando, continuar la marcha puede provocar daños importantes y costosos.

En cambio, las luces amarillas o ámbar advierten sobre problemas que deben ser revisados, pero no siempre obligan a detener el vehículo en el acto. Un ejemplo típico es la luz de check engine.

Qué hacer si se enciende la luz de check engine

El símbolo de check engine, con forma de motor, puede encenderse por motivos muy diversos. A veces se trata de algo simple, como una tapa del tanque de combustible mal cerrada, pero también puede indicar una falla más seria en el motor o en el sistema de emisiones.

Si la luz permanece encendida pero el auto funciona normalmente, no hay que entrar en pánico, pero tampoco ignorarla. Los especialistas recomiendan llevar el vehículo a un mecánico para realizar un diagnóstico y determinar la causa exacta.

La situación cambia si la luz de check engine parpadea y el auto empieza a perder potencia, vibrar o hacer ruidos extraños. En ese caso, puede haber una falla grave, como un problema de encendido que podría dañar el motor si se sigue circulando.

La importancia de actuar a tiempo

Los expertos coinciden en que atender las señales del tablero y otros síntomas del auto es clave para evitar daños mayores. Ignorar una luz de advertencia puede derivar en reparaciones mucho más costosas y poner en riesgo la seguridad del vehículo.

Por eso, ante cualquier luz encendida en el tablero, la recomendación es consultar a un profesional y no dejar pasar el tiempo.