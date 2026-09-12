El árbol de Navidad verde pasó de moda: la nueva tendencia en 2026 que es más elegante

El típico árbol de Navidad verde pasó de moda. Foto: Gemini

El tradicional árbol de Navidad verde perdió terreno frente a una nueva tendencia que pisa fuerte en la decoración de fin de año: los árboles nevados o grisáceos. Esta variante, que simula ramas cubiertas de nieve, se convirtió en la favorita para quienes buscan un ambiente más elegante y moderno.

La moda, conocida como flocked Christmas tree, consiste en aplicar un acabado blanco o gris sobre las ramas para lograr un efecto invernal. Si bien en sus inicios se asociaba a decoraciones rústicas, en los últimos años se instaló también en espacios contemporáneos y sofisticados. Incluso publicaciones especializadas como House Beautiful destacan la combinación de estos árboles con adornos en blanco, plateado y luces cálidas.

Cómo lograr una decoración elegante con el árbol nevado

Una de las principales ventajas del árbol nevado es que funciona como una base neutra para sumar distintos tipos de adornos. Las bolas plateadas, blancas y transparentes aportan delicadeza, mientras que los detalles dorados suman calidez sin perder el toque elegante.

La tendencia actual propone mezclar adornos de diferentes estilos y materiales: moños de cintas anchas, estrellas, copos de nieve, piñas, flores artificiales y adornos con textura. Incluso se pueden combinar metales, como plata y dorado, para conseguir un resultado más sofisticado y original.

Este tipo de árboles ganó lugar en los hogares. Foto: Gemini

Consejos para decorar el árbol de Navidad nevado

Para mantener la estética invernal, se recomienda comenzar por colocar luces cálidas de cable fino entre las ramas. Luego, sumar bolas de distintos tamaños en tonos blanco, gris claro, plateado y algunos detalles dorados.

Los moños grandes funcionan especialmente bien sobre las ramas nevadas, ya que aportan volumen y hacen que el árbol luzca más trabajado. También se pueden agregar pequeños adornos de madera, piñas o ramas artificiales para generar contraste con el aspecto frío de la nieve.

El resultado no tiene que ser completamente blanco: la clave está en combinar texturas y tonos neutros para dar profundidad. El plateado es uno de los grandes protagonistas de la decoración en 2026, según la diseñadora Shea McGee, que recomienda incorporarlo en pequeños accesorios para sumar brillo y sofisticación.

Un clásico renovado para la Navidad

El árbol nevado permite mantener el espíritu tradicional de la Navidad, pero con una estética renovada: menos clásica, más invernal y con un aire elegante que se adapta especialmente bien a los ambientes modernos.