Cómo afilar las tijeras en casa: el truco fácil con una aguja que mejora el filo en menos de un minuto

Cómo afilar correctamente una tijera Foto: Pinterest

Las tijeras son uno de esos objetos que pueden permanecer sin usarse durante meses, hasta que llega el momento preciso de necesitarlas. Sin embargo, a veces aparece un problema muy común: las hojas ya no cortan como antes, se enganchan y hasta perdieron el filo. Este desgaste puede perjudicar una manualidad perfecta, una tela de un pantalón o incluso provocar accidentes domésticos.

Para evitar que esto suceda, existe un método casero que puede mejorar temporalmente el rendimiento de las tijeras sin necesidad de comprar herramientas especiales. Solo hace falta una aguja de máquina de coser y realizar correctamente el movimiento.

La técnica es sencilla y puede servir como una solución rápida para las tijeras de uso doméstico que perdieron algo de precisión, aunque no reemplaza un afilado profesional cuando el deterioro es importante.

Cómo afilar correctamente una tijera Foto: Pinterest

Paso a paso, cómo afilar la tijera con solamente una aguja

El procedimiento es simple y lleva muy poco tiempo. La idea es hacer que las hojas entren en contacto con la aguja de manera controlada para ayudar a corregir pequeñas irregularidades del metal.

El paso a paso es el siguiente:

Abrí las tijeras y colocá una aguja de máquina de coser entre las dos hojas. Cerrá las tijeras como si fueras a cortar la aguja, pero sin llegar a ejercer una fuerza excesiva. Repetí el movimiento varias veces, haciendo que las hojas se deslicen sobre la aguja. Una vez terminado, limpiá las hojas para retirar cualquier pequeño residuo metálico.

Cómo afilar correctamente una tijera Foto: Pinterest

Probá el resultado cortando un pequeño trozo de tela. Si las tijeras tenían un desgaste leve, el material debería cortarse de manera más continua y sin quedar atrapado entre las hojas.

Cabe destacar que el sistema de la aguja no realiza un afilado completo de las tijeras, aunque puede ser útil para rectificar pequeñas imperfecciones o asentar ligeramente el borde de las hojas, mejorando así el rendimiento del elemento y conservando buena parte de su filo inicial.

Cómo afilar correctamente una tijera Foto: Pinterest

Qué hacer si las tijeras están muy desafiladas

Cuando el corte continúa siendo deficiente después de probar el método de la aguja, existen alternativas más efectivas. Una de ellas es utilizar papel de lija fino. El procedimiento consiste en realizar varios cortes sobre tiras de lija para que el material abrasivo desgaste progresivamente el borde de las hojas.

Otra opción es utilizar una piedra de afilar al agua, aunque requiere mayor precisión porque es necesario respetar el ángulo original de cada hoja. Si se trata de una tijera de buena calidad o con un filo muy deteriorado, también puede ser conveniente recurrir a un afilador profesional para evitar modificar incorrectamente el ángulo de corte.