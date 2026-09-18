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Tiene 1.200 habitantes, calles con nombres en guaraní y un humedal único: el pueblito correntino que enamora a los turistas

Este rincón de la provincia se convirtió en uno de los destinos más singulares de Argentina. Sus calles en guaraní, la cercanía con los Esteros del Iberá y una historia marcada por la conservación de la naturaleza seducen a viajeros de todo el mundo.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Diversas actividades pueden realizarse en Colonia Carlos Pellegrini.
Diversas actividades pueden realizarse en Colonia Carlos Pellegrini. Foto: Argentina.gob.ar
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En el centro de Corrientes, rodeada por lagunas, pastizales y una biodiversidad excepcional, Colonia Carlos Pellegrini se consolidó como uno de los destinos más fascinantes del país para quienes buscan naturaleza en estado puro. Con apenas 1.200 habitantes, este pueblo es el principal acceso a los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes de Sudamérica.

La localidad se encuentra junto a la laguna Iberá, un escenario donde los visitantes pueden observar de cerca carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos y cientos de especies de aves. La experiencia de recorrer sus aguas al amanecer o al atardecer es uno de los grandes atractivos que explican su creciente popularidad entre turistas argentinos y extranjeros.

El pueblo correntino que encontró en la conservación su mayor riqueza

La historia de Pellegrini está marcada por una transformación profunda. Durante gran parte del siglo XX, muchas familias dependían de actividades vinculadas a la caza para subsistir. Sin embargo, la creación de la Reserva Provincial Iberá en 1983 cambió el rumbo del lugar.

Los animales de Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: Instagram: @ibera.pellegrini, @parqueiberacorrientes, @rewilding_argentina

Con el impulso de la conservación, antiguos cazadores pasaron a convertirse en guías turísticos, protectores de fauna y trabajadores vinculados al desarrollo sostenible. Hoy, gran parte de la economía local depende directa o indirectamente del ecoturismo, uno de los principales motores de crecimiento de la región.

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El reconocimiento internacional llegó cuando el pueblo fue distinguido dentro del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, una iniciativa que destaca a comunidades rurales que preservan su patrimonio natural y cultural mientras promueven un desarrollo turístico responsable.

Las curiosidades que hacen única a Colonia Carlos Pellegrini

Más allá de sus paisajes, el pueblo guarda historias y particularidades que sorprenden a quienes lo visitan.

Una de ellas es que muchas de sus calles conservan nombres en guaraní, como homenaje a las raíces culturales que aún forman parte de la vida cotidiana de la región.

Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes. Foto: Argentina.gob.ar

También resulta llamativo que décadas atrás el acceso al pueblo era mucho más complejo. Para atravesar sectores de la laguna se utilizaban rudimentarias balsas impulsadas por bueyes, una postal muy distinta a la conectividad actual.

Otro dato poco conocido es que numerosos habitantes que tiempo atrás participaban de actividades de caza fueron protagonistas de la protección ambiental que permitió recuperar especies emblemáticas del Iberá.

Además, Colonia Carlos Pellegrini se convirtió en un punto clave para los programas de reintroducción de fauna, entre ellos el regreso del yaguareté, el oso hormiguero gigante y la nutria gigante a ecosistemas donde habían desaparecido.

Qué hacer en la puerta de entrada a los Esteros del Iberá

Las actividades disponibles están pensadas para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza. Los paseos en lancha por la laguna son una de las experiencias más elegidas porque permiten observar la fauna a escasa distancia y conocer los característicos embalsados que forman parte del paisaje del humedal.

También hay caminatas guiadas, recorridos en kayak, cabalgatas y safaris fotográficos, ideales para registrar la enorme diversidad de aves y mamíferos que habitan la región.

Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

Por la noche, las excursiones especializadas ofrecen la posibilidad de descubrir otra cara del Iberá. Zorros, corzuelas, vizcachas y aves nocturnas aparecen cuando cae el sol, convirtiendo cada salida en una experiencia diferente.

Tradición, gastronomía y vida tranquila en el corazón de Corrientes

Recorrer las calles de arena de Pellegrini forma parte del encanto. El ritmo pausado, las construcciones tradicionales y la cercanía permanente con la naturaleza generan una atmósfera difícil de encontrar en otros destinos turísticos.

La cultura guaraní también está presente en la gastronomía local. Entre los platos más característicos aparecen el mbaipy, el mbejú y las distintas variedades de chipa, preparados que forman parte de la identidad regional y que suelen estar acompañados por el chamamé, la expresión musical más representativa de Corrientes.

A unos 120 kilómetros de Mercedes y rodeada por algunos de los paisajes más impactantes de Argentina, Colonia Carlos Pellegrini demuestra que no hace falta una gran ciudad para convertirse en un destino de relevancia mundial. Con su combinación de biodiversidad, cultura y turismo sustentable, este pequeño pueblo correntino sigue ganando admiradores año tras año.

CorrientesReservaTurismo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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