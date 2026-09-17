Adiós a las puertas de madera: el material que es tendencia en 2026 para ganar luz, privacidad y estilo

La nueva tendencia combina diseño, funcionalidad y luminosidad para renovar los ambientes durante 2026. Foto: Pinterest.

Las puertas interiores dejaron de ser un elemento exclusivamente funcional para convertirse en una pieza importante dentro de la decoración del hogar. En 2026, una de las tendencias que gana protagonismo busca reemplazar las tradicionales puertas de madera por una alternativa más liviana, luminosa y moderna: el vidrio acanalado.

También conocido como vidrio texturado, estriado o martillado según el acabado, este material se caracteriza por presentar relieves que generan líneas y formas sobre su superficie. El resultado permite dividir ambientes y, al mismo tiempo, mantener cierta conexión visual entre ellos.

Las puertas de vidrio acanalado permiten dividir ambientes sin perder la luminosidad natural. Foto: Pinterest.

La propuesta resulta especialmente atractiva para viviendas pequeñas o espacios donde se busca aprovechar al máximo la luz natural, sin resignar privacidad.

Por qué el vidrio acanalado es tendencia en 2026

El vidrio acanalado combina dos características que actualmente tienen mucho peso en el diseño de interiores: luminosidad y privacidad.

A diferencia de una puerta de vidrio completamente transparente, su textura distorsiona parcialmente lo que hay del otro lado. Esto permite que la luz atraviese la superficie, pero evita que se pueda ver con claridad el interior de la habitación.

El vidrio texturado aporta privacidad al mismo tiempo que mantiene una sensación de amplitud. Foto: Pinterest.

Además, sus líneas verticales generan un efecto visual que puede hacer que los espacios se perciban más altos y estilizados. Por eso, se convirtió en una alternativa interesante para quienes buscan renovar la casa sin realizar grandes modificaciones estructurales.

Las ventajas de las puertas de vidrio frente a las de madera

Uno de los principales beneficios del vidrio acanalado es que permite separar ambientes sin generar una barrera visual completamente opaca.

Una puerta tradicional de madera puede cortar por completo la conexión entre dos espacios cuando permanece cerrada. El vidrio texturado, en cambio, mantiene el paso de la luz y genera una transición mucho más liviana.

También puede aportar una sensación de mayor amplitud, especialmente cuando se utiliza para dividir ambientes que reciben diferentes cantidades de iluminación natural.

Las puertas con perfiles negros son una alternativa ideal para lograr una decoración moderna e industrial. Foto: Pinterest.

A nivel decorativo, además, la textura convierte a la propia puerta en un elemento protagonista. Dependiendo del marco elegido, puede integrarse a estilos minimalistas, industriales, modernos o más cálidos.

Dónde colocar puertas de vidrio acanalado en la casa

Una de las ventajas de esta tendencia es su versatilidad. El vidrio acanalado puede incorporarse en distintos sectores de una vivienda.

Living y comedor

Una puerta de este tipo permite separar el living del comedor sin cerrar completamente el ambiente. Es una buena alternativa para quienes necesitan cierta independencia entre los espacios, pero quieren conservar la sensación de amplitud.

Cocina

En la cocina puede utilizarse para crear una división con el comedor o el living. De esta manera, permite mantener la iluminación entre ambos ambientes y, cuando permanece cerrada, ayuda a limitar el paso de olores.

Dormitorio y vestidor

El vidrio acanalado también puede funcionar como división entre un dormitorio y un vestidor. En este caso, aporta un grado de privacidad sin recurrir a una pared completamente cerrada.

Espacio de trabajo

Para quienes trabajan desde casa, una puerta de vidrio texturado puede ser una alternativa para crear una oficina independiente sin aislarla visualmente por completo del resto de la vivienda.

Los marcos en tonos naturales aportan calidez y armonía a los espacios interiores. Foto: Pinterest.

Cómo combinar el vidrio acanalado con la decoración

El resultado depende en gran medida del marco y los materiales que acompañen al vidrio. Los perfiles negros son una de las opciones más utilizadas para conseguir una estética moderna o industrial. Pueden combinarse con paredes blancas, madera clara y detalles metálicos.

En cambio, los marcos en tonos naturales permiten conseguir una apariencia más cálida y funcionan especialmente bien en ambientes donde predominan la madera, las fibras naturales y los colores neutros.

Para una decoración minimalista, la recomendación es optar por estructuras de líneas simples y pocos elementos decorativos, de modo que la textura del vidrio tenga protagonismo sin sobrecargar el ambiente.

El vidrio acanalado puede utilizarse en livings, comedores, cocinas, dormitorios y espacios de trabajo. Foto: Pinterest.

Una tendencia que apuesta por espacios más luminosos

El auge del vidrio acanalado responde a una búsqueda cada vez más frecuente en la decoración de interiores: dividir los ambientes sin perder luminosidad ni sensación de amplitud.

Por eso, aunque las puertas de madera continúan siendo una opción clásica y vigente, el vidrio texturado aparece en 2026 como una alternativa para quienes quieren darle a su casa un aspecto más contemporáneo.

Su combinación de privacidad, luz natural y diseño permite transformar una puerta convencional en uno de los detalles más llamativos de un ambiente, sin necesidad de modificar por completo la distribución del hogar.