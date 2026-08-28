Los placares blancos o de madera pasaron de moda: la nueva tendencia para los dormitorios que es más elegante

Los placares blancos o de madera pasaron de moda. Foto: Gemini

Durante años, los placares blancos o de madera clara dominaron la decoración de los dormitorios. Sin embargo, las tendencias de interiorismo para 2026 cambiaron el rumbo: los muebles oscuros, especialmente en tonos negros y acabados mate, pasaron al centro de la escena y redefinieron el estilo de los cuartos.

Esta nueva preferencia no solo apunta al color. Los placares negros o en tonos como nogal, espresso y wengué, aportan profundidad visual y una estética mucho más sofisticada, sobre todo cuando se combinan con madera oscura, piedra, textiles naturales y una iluminación cálida. Así, el placard dejó de ser un simple mueble funcional para convertirse en una pieza clave del diseño.

La iluminación LED: el detalle que revolucionó el placard

Una de las grandes novedades que marcó la diferencia en los placares modernos fue la incorporación de iluminación LED integrada. Las tiras de LED pueden instalarse debajo de los estantes, dentro de los módulos o en las zonas de colgado, facilitando la búsqueda de prendas y sumando un toque decorativo.

Los placares negros dominan la escena en elegancia. Foto: Gemini

Esta tendencia, que creció con fuerza en 2026, permite eliminar los rincones oscuros y resalta la ropa como si se tratara de una boutique. Además, existen sistemas que encienden las luces automáticamente al abrir las puertas, sumando practicidad y estilo.

Cómo combinar un placard negro sin oscurecer el dormitorio

Para evitar que el ambiente quede demasiado oscuro, los interioristas recomiendan combinar los placares negros con paredes claras, textiles en tonos crema, madera natural y luces cálidas. Otra opción es usar el negro solo en las puertas y mantener el interior en madera clara, logrando un contraste elegante y funcional.

Los acabados mate refuerzan la estética contemporánea, mientras que las puertas de vidrio con iluminación interior pueden transformar el placard en el punto más llamativo del dormitorio, similar a un vestidor de lujo.

El placard como pieza central de la decoración

Con estos cambios, el placard dejó de ser solo un espacio de guardado para convertirse en un elemento protagonista de la decoración. El negro, los tonos oscuros, el minimalismo y la iluminación LED reflejan la búsqueda de dormitorios más sofisticados y personalizados, en sintonía con las tendencias actuales del diseño de interiores.