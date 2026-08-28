comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los placares blancos o de madera pasaron de moda: la nueva tendencia para los dormitorios que es más elegante

Los muebles oscuros y la iluminación integrada transformaron el placard en el protagonista de la habitación, con un estilo sofisticado y moderno.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los placares blancos o de madera pasaron de moda.
Los placares blancos o de madera pasaron de moda. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Durante años, los placares blancos o de madera clara dominaron la decoración de los dormitorios. Sin embargo, las tendencias de interiorismo para 2026 cambiaron el rumbo: los muebles oscuros, especialmente en tonos negros y acabados mate, pasaron al centro de la escena y redefinieron el estilo de los cuartos.

Esta nueva preferencia no solo apunta al color. Los placares negros o en tonos como nogal, espresso y wengué, aportan profundidad visual y una estética mucho más sofisticada, sobre todo cuando se combinan con madera oscura, piedra, textiles naturales y una iluminación cálida. Así, el placard dejó de ser un simple mueble funcional para convertirse en una pieza clave del diseño.

La iluminación LED: el detalle que revolucionó el placard

Una de las grandes novedades que marcó la diferencia en los placares modernos fue la incorporación de iluminación LED integrada. Las tiras de LED pueden instalarse debajo de los estantes, dentro de los módulos o en las zonas de colgado, facilitando la búsqueda de prendas y sumando un toque decorativo.

Los placares negros dominan la escena en elegancia. Foto: Gemini

Esta tendencia, que creció con fuerza en 2026, permite eliminar los rincones oscuros y resalta la ropa como si se tratara de una boutique. Además, existen sistemas que encienden las luces automáticamente al abrir las puertas, sumando practicidad y estilo.

Contenido Recomendado

Interioristas coinciden:el gris ya no es el color favorito y este tono es tendencia en 2026

Interioristas coinciden: el gris ya no es el color favorito y este tono es tendencia en 2026

Cómo combinar 3 colores en la mesa de Navidad para reemplazar al clásico rojo y verde

Cómo combinar 3 colores en la mesa de Navidad para reemplazar al clásico rojo y verde

Cómo combinar un placard negro sin oscurecer el dormitorio

Para evitar que el ambiente quede demasiado oscuro, los interioristas recomiendan combinar los placares negros con paredes claras, textiles en tonos crema, madera natural y luces cálidas. Otra opción es usar el negro solo en las puertas y mantener el interior en madera clara, logrando un contraste elegante y funcional.

Los acabados mate refuerzan la estética contemporánea, mientras que las puertas de vidrio con iluminación interior pueden transformar el placard en el punto más llamativo del dormitorio, similar a un vestidor de lujo.

El placard como pieza central de la decoración

Con estos cambios, el placard dejó de ser solo un espacio de guardado para convertirse en un elemento protagonista de la decoración. El negro, los tonos oscuros, el minimalismo y la iluminación LED reflejan la búsqueda de dormitorios más sofisticados y personalizados, en sintonía con las tendencias actuales del diseño de interiores.

ColoresHogaresInteriorismoEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

Diputados: la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

Economía

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Fracasó la reunión del Consejo del Salario: el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Estados Unidos le pide al Gobierno rectificar el acuerdo comercial:qué falta y qué productos alcanzaría

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Internacionales

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Inflación en Estados Unidos: el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos:se encuentra en prisión hace un mes en Texas

Murió Harald V:el rey que marcó una época en Noruega y abrió el camino al reinado de Haakon VIII