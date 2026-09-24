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Números de la suerte de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026

Conocé los números de la suerte para hoy, signo por signo. La numerología anticipa cuál es la energía del día y el significado que puede tener cada cifra para los signos del zodíaco en esta jornada clave antes de cerrar el mes.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.
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Los números marcan distintos aspectos de nuestro día a día, por eso siempre es útil saber cuáles son los números de la suerte que nos corresponden según el signo del zodíaco, para tenerlos en cuenta.

Por ejemplo, podés tomar tu número más bajo y encender esa cantidad de velas en tu casa para atraer buena energía, o armar un ramito con esa cantidad de flores para darle alegría a tu hogar.

Los números de la suerte de cada signo para el jueves 24 de septiembre de 2026

  • Aries: 6, 14, 27, 41
  • Tauro: 3, 18, 25, 39
  • Géminis: 9, 16, 34, 47
  • Cáncer: 5, 12, 28, 44
  • Leo: 1, 21, 33, 46
  • Virgo: 8, 19, 26, 40
  • Libra: 7, 15, 29, 42
  • Escorpio: 4, 17, 31, 45
  • Sagitario: 10, 22, 35, 48
  • Capricornio: 11, 20, 32, 38
  • Acuario: 2, 13, 24, 37
  • Piscis: 6, 18, 30, 43
Números de la suerte. Foto: Pexels.

Cómo usar los números de la suerte

Los números de la suerte de tu signo zodiacal pueden usarse de todas las formas que quieras: como número de asiento si tenés un viaje y podés elegir; como cantidad de ítems a comprar, o cantidad de minutos a esperar antes de hacer algo. O simplemente como “señales” para darte orientación.

Qué es la numerología

La numerología es una práctica interpretativa que asigna sentido a los números a partir de su energía y su vibración. Parte de la premisa de que todo lo que existe emite una frecuencia, y que los números funcionan como traductores de esos movimientos.

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Uno de los cálculos más frecuentes se realiza a partir de la fecha de nacimiento. El método consiste en sumar todos los dígitos hasta llegar a un solo número. Si el resultado final es 11, 22 o 33, no se reduce, ya que se trata de cifras consideradas especiales: números maestros.

Cómo calcular el número de nombres y fechas

Por ejemplo, si naciste el 2 de marzo de 1975 sumás 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 5 = 27. Luego 2 + 7 = 9. El número de tu nombre será el 9.

IMPORTANTE: Si el resultado es 11, 22 o 33, no se reduce porque son números maestros.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal
NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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