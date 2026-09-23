Milka lanzó una lata coleccionable repleta de chocolates y alfajores: cuánto cuesta y dónde comprarla

Milka lanzó una lata coleccionable repleta de chocolates y alfajores. Foto: Instagram milka_argentina (optimizada con IA)

En un mercado donde el packaging ya no es un simple complemento sino parte central de la experiencia de compra, las latas metálicas coleccionables se consolidan como una de las grandes tendencias de consumo en la Argentina. Convertidas en objetos de deseo para coleccionistas, amantes de las marcas y consumidores que buscan regalos originales, estas presentaciones lograron trascender su función tradicional para transformarse en verdaderos artículos de decoración y exhibición.

Las empresas lo saben. Por eso, cada vez más firmas apuestan por formatos premium capaces de destacar en góndolas, incrementar el ticket promedio y generar un diferencial emocional con el público. En este contexto, Milka, la histórica marca de chocolates de Mondelēz International, acaba de lanzar una nueva edición limitada que busca aprovechar el fenómeno en pleno auge.

La estrategia que está revolucionando las góndolas: por qué las latas coleccionables son un éxito de ventas

El atractivo de estos productos va mucho más allá de lo que contienen. En un escenario en el que los consumidores valoran cada vez más la experiencia de compra, las marcas encontraron en las latas metálicas una herramienta perfecta para combinar diseño, exclusividad y funcionalidad.

Milka lanzó una lata coleccionable repleta de chocolates y alfajores. Créditos: Instagram milka_argentina

La nueva propuesta de Milka mantiene el emblemático color lila que identifica a la marca y fue concebida para perdurar más allá del momento de consumo. La idea es que el envase pueda reutilizarse como objeto decorativo, espacio de guardado o pieza de colección, una característica que explica gran parte del furor que generan estos lanzamientos.

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Sin embargo, el atractivo no se limita al exterior. En su interior, la lata reúne una selección de nueve productos que combinan clásicos de la marca con algunas de sus incorporaciones más recientes. El surtido incluye:

Chocolates aireados con leche

Chocolates con maní

El popular Bombón Oreo

La emblemática tableta Milka Oreo

Los clásicos alfajores de chocolate con dulce de leche

Los nuevos alfajores Súper Dulce de Leche

La lata coleccionable combina clásicos de Milka con algunas de sus incorporaciones más recientes. Foto: Instagram milka_argentina

La selección fue pensada para satisfacer distintos perfiles de consumidores, desde quienes prefieren los sabores tradicionales hasta aquellos que buscan rellenos y combinaciones más innovadoras. El resultado es una propuesta que funciona tanto para compartir como para regalar.

Cuánto cuesta la lata viral de Milka y dónde se puede comprar en Argentina

El fenómeno responde a una transformación más amplia en los hábitos de consumo. Hoy, el valor percibido de un producto no depende únicamente de su contenido. El diseño, la presentación, el momento de apertura y la posibilidad de conservar el envase forman parte de una experiencia integral que las marcas buscan potenciar para conectar emocionalmente con el público.

La nueva lata coleccionable de Milka trae nueve productos y tiene un precio de venta de $26.999. Foto: Instagram milka_argentina

Disponible a través de PedidosYa Market, la nueva lata coleccionable de Milka tiene un precio de venta de $26.999 y se presenta como una alternativa ideal para quienes necesitan resolver un regalo de último momento o simplemente desean darse un gusto con una propuesta premium.

Con este lanzamiento, Milka vuelve a demostrar su capacidad para adaptarse a las nuevas demandas del consumo masivo, donde el packaging, la experiencia de unboxing y la calidad del producto son factores cada vez más determinantes. Una fórmula que combina diseño, nostalgia y sabor, y que promete convertir a esta lata lila en uno de los objetos más buscados de las próximas semanas.