comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Aaron Adalja, chef, sobre la salsa: “El morrón rojo es más frutado y dulce, el verde tiene un sabor más vegetal y el amarillo queda en un punto intermedio”

El ex chef de partie de Thomas Keller reveló cómo cambia el perfil de una salsa según el color del morrón y cuál prefiere para sus recetas.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Aaron Adalja, chef, sobre la salsa: “El morrón rojo es más frutado y dulce, el verde tiene un sabor más vegetal y el amarillo queda en un punto intermedio”.
Aaron Adalja, chef, sobre la salsa: “El morrón rojo es más frutado y dulce, el verde tiene un sabor más vegetal y el amarillo queda en un punto intermedio”. Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

A la hora de preparar una salsa, la elección entre morrón rojo, verde o amarillo puede modificar por completo el resultado final. Aunque los tres pertenecen a la misma especie, el grado de maduración determina sus características y el perfil de sabor que aportan al plato.

Aaron Adalja, ex chef de partie del reconocido Thomas Keller y actual profesor de gestión de alimentos en la Universidad de Cornell, detalló las diferencias clave entre las variedades de morrón según su color y cómo impactan en la cocina.

Cómo cambia el sabor de la salsa según el color del morrón

Según explicó Adalja, el morrón rojo se destaca por su sabor más dulce y frutado, mientras que el verde aporta un perfil herbáceo y vegetal. El amarillo, en tanto, queda en un punto intermedio entre ambos.

Morrón, morrones. Foto: Freepik

La diferencia está relacionada con la maduración: todos los morrones comienzan verdes y, a medida que permanecen en la planta, algunos cambian de color hacia amarillo, naranja o rojo. Sin embargo, no todos los verdes necesariamente cambian de color”, aclaró el chef.

Contenido Recomendado

Pan de Muerto 2026:el error que hay que evitar sí o sí para que quede suave y esponjoso por dentro, según un chef profesional

Pan de Muerto 2026: el error que hay que evitar sí o sí para que quede suave y esponjoso por dentro, según un chef profesional

Francis Mallmann, chef de 70 años, sobre la entrañita:“Se asa con la parrilla sobre las brasas; recomiendo dos minutos de cada lado”

Francis Mallmann, chef de 70 años, sobre la entrañita: “Se asa con la parrilla sobre las brasas; recomiendo dos minutos de cada lado”

El favorito del chef para salsas y otras preparaciones

A la hora de elegir, Adalja prefiere el morrón rojo para preparar su salsa romesco, ya que busca un perfil más dulce y frutado. En cambio, para una terrina de vegetales, utiliza los tres colores asados juntos, combinando sabores y logrando un efecto visual atractivo.

Por eso, si el objetivo es una salsa con notas dulces y frutadas, el morrón rojo es la referencia del chef. El verde suma un toque vegetal y el amarillo ofrece una alternativa equilibrada.

RecetaCocinaEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Pan de Muerto 2026:el error que hay que evitar sí o sí para que quede suave y esponjoso por dentro, según un chef profesional

    Pan de Muerto 2026: el error que hay que evitar sí o sí para que quede suave y esponjoso por dentro, según un chef profesional

  2. Guía de cocción para asadores:cuántos minutos necesitan el vacío, la tira de asado y la entraña en la parrilla

    Guía de cocción para asadores: cuántos minutos necesitan el vacío, la tira de asado y la entraña en la parrilla

  3. Luciano Luchetti, experto en asado:“La carne tiende a absorber la cantidad de sal casi necesaria para quedar perfecta”

    Luciano Luchetti, experto en asado: “La carne tiende a absorber la cantidad de sal casi necesaria para quedar perfecta”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

Economía

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

Internacionales

Delcy Rodríguez en la ONU:resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez en la ONU: resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Una estudiante inventó que su profesora había muerto, publicó un aviso fúnebre falso y logró que suspendan las clases

Portugal prohibió el uso del burka:la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual contra una asistente