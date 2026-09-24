Aaron Adalja, chef, sobre la salsa: “El morrón rojo es más frutado y dulce, el verde tiene un sabor más vegetal y el amarillo queda en un punto intermedio”. Foto: Gemini

A la hora de preparar una salsa, la elección entre morrón rojo, verde o amarillo puede modificar por completo el resultado final. Aunque los tres pertenecen a la misma especie, el grado de maduración determina sus características y el perfil de sabor que aportan al plato.

Aaron Adalja, ex chef de partie del reconocido Thomas Keller y actual profesor de gestión de alimentos en la Universidad de Cornell, detalló las diferencias clave entre las variedades de morrón según su color y cómo impactan en la cocina.

Cómo cambia el sabor de la salsa según el color del morrón

Según explicó Adalja, el morrón rojo se destaca por su sabor más dulce y frutado, mientras que el verde aporta un perfil herbáceo y vegetal. El amarillo, en tanto, queda en un punto intermedio entre ambos.

Morrón, morrones. Foto: Freepik

“La diferencia está relacionada con la maduración: todos los morrones comienzan verdes y, a medida que permanecen en la planta, algunos cambian de color hacia amarillo, naranja o rojo. Sin embargo, no todos los verdes necesariamente cambian de color”, aclaró el chef.

El favorito del chef para salsas y otras preparaciones

A la hora de elegir, Adalja prefiere el morrón rojo para preparar su salsa romesco, ya que busca un perfil más dulce y frutado. En cambio, para una terrina de vegetales, utiliza los tres colores asados juntos, combinando sabores y logrando un efecto visual atractivo.

Por eso, si el objetivo es una salsa con notas dulces y frutadas, el morrón rojo es la referencia del chef. El verde suma un toque vegetal y el amarillo ofrece una alternativa equilibrada.