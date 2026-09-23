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Gustavo Marzetti, médico clínico: “Quejarte permanentemente te enferma, tiene un impacto sumamente negativo a nivel del sistema nervioso central”

Según el experto, una de las zonas que podría verse comprometida es el hipocampo, una estructura cerebral relacionada con la memoria, el aprendizaje y la resolución de problemas.

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El Doctor Marzetti habló sobre las quejas.
El Doctor Marzetti habló sobre las quejas. Foto: Unsplash/@doctormarzetti
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El médico clínico Gustavo Marzetti advirtió que, si bien la queja puede surgir como una reacción natural ante una dificultad, una injusticia o una experiencia frustrante, convertirla en una actitud permanente podría afectar la forma en que una persona percibe la realidad y afronta los problemas cotidianos.

A través de su perfil de TikTok, Marzetti comparte consejos y contenidos vinculados con la salud y el bienestar. El profesional también se presenta como especialista en homeopatía, acupuntura y tratamiento del dolor, y brinda atención en el barrio porteño de Belgrano.

Por qué quejarse permanentemente podría afectar al cerebro

¿Sabías que quejarte permanentemente te enferma? La actitud de queja permanente tiene un impacto sumamente negativo a nivel del sistema nervioso central”, afirmó Marzetti.

Según el médico clínico, una de las zonas que podría verse comprometida es el hipocampo, una estructura cerebral relacionada con la memoria, el aprendizaje y la resolución de problemas. La evidencia científica vinculas la exposición prolongada al estrés y los niveles elevados de glucocorticoides, entre ellos el cortisol, con alteraciones de la memoria y cambios en estructuras cerebrales involucradas en la cognición.

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Enfermedad neurológica, cerebro, Parkinson, accidente cerebrovascular (ACV), demencia
Según el médico clínico, una de las zonas que podría verse comprometida es el hipocampo.

No obstante, el impacto de expresar una queja ocasional depende de múltiples factores, como la intensidad y duración del estrés, el contexto personal, los hábitos y las herramientas disponibles para afrontar las dificultades.

El círculo de la queja, la culpa y la frustración

Marzetti describió la situación como un “círculo vicioso” que puede reforzar una mirada negativa. “Una de las cosas que nos da placer es echar culpas, quejarte y tratar de tener razón. Son tres actitudes sumamente negativas, pero que nos dan un placer efímero”, sostuvo.

El profesional señaló que este comportamiento estaría relacionado con la dopamina y, al mismo tiempo, con la generación de cortisol. “Nos pone en un estado de enojo y de frustración”, explicó. En ese sentido, el estrés activa sistemas endocrinos, nerviosos e inmunológicos que interactúan entre sí, aunque sus efectos sobre el organismo varían de acuerdo con cada persona y situación.

“Todo este circuito vicioso refuerza patrones negativos a nivel cerebral, que nos hacen ver las cosas peor de lo que son, reforzando lo malo y no viendo lo bueno”, agregó Marzetti.

El Doctor Marzetti habló sobre las quejas. Crédito: TikTok @doctormarzetti

Gratitud: el ejercicio de cinco minutos que recomienda Marzetti

Para interrumpir ese patrón, el médico propuso reemplazar la queja constante por una práctica sencilla: “La palabra mágica se llama gratitud”.

Su recomendación consiste en dedicar cinco minutos cada mañana a reconocer y agradecer aspectos positivos de la vida. En esa línea, una revisión sistemática de 64 ensayos clínicos encontró que las intervenciones basadas en la gratitud pueden favorecer emociones positivas y contribuir a reducir síntomas de ansiedad y depresión.

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