Números de la suerte de hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

Los astros también pueden traer pequeñas señales para comenzar la semana con otra energía. Este lunes 28 de septiembre, cada signo del zodíaco tendrá sus propios números de la suerte, ideales para tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, probar algo diferente o simplemente apostar a la buena fortuna.

Los números para cada signo este lunes 28 de septiembre de 2026

Aries : 7, 14 y 29

Tauro : 4, 18 y 33

Géminis : 5, 21 y 38

Cáncer : 2, 16 y 27

Leo : 8, 19 y 41

Virgo: 6, 23 y 35

Libra : 9, 17 y 30

Escorpio : 3, 22 y 44

Sagitario : 11, 25 y 37

Capricornio : 10, 20 y 32

Acuario : 1, 13 y 39

Piscis: 12, 24 y 36

Una combinación especial para empezar la semana

Además de los números asignados a cada signo, algunas cifras pueden convertirse en las protagonistas de este lunes: 7, 20, 29 y 41.

Tomarlos como una referencia de entretenimiento puede ser una forma diferente de comenzar la semana, siempre teniendo presente que los números de la suerte no garantizan resultados y que cualquier juego de azar depende exclusivamente del azar.

Números de la suerte. Foto: Pexels.

Qué es la numerología

La numerología es una práctica interpretativa que asigna sentido a los números a partir de su energía y su vibración. Parte de la premisa de que todo lo que existe emite una frecuencia, y que los números funcionan como traductores de esos movimientos.

Uno de los cálculos más frecuentes se realiza a partir de la fecha de nacimiento. El método consiste en sumar todos los dígitos hasta llegar a un solo número. Si el resultado final es 11, 22 o 33, no se reduce, ya que se trata de cifras consideradas especiales: números maestros.