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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -3° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo nubes y claros, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los -3° para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Sur 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 4 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de -3° y llegará a una máxima de .

Viento: 6 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 7°
Mínima: -3°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol19:42
Horas de luz12h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -3° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:06 y se pone a las 19:42, dando aproximadamente 12h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 6 - 17 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 -1° -1° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 -1° -1° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -2° -2° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 -2° -2° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -2° -2° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 -2° -2° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 -2° -2° Norte 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 1 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Suroeste 1 - 10 km/h 0% Soleado
12:00 Sureste 2 - 11 km/h 0% Soleado
13:00 Sureste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Sur 3 - 14 km/h 0% Soleado
15:00 Sur 4 - 15 km/h 0% Soleado
16:00 Sur 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sur 2 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 Sureste 1 - 11 km/h 0% Soleado
19:00 Este 0 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Norte 2 - 8 km/h 0% Soleado
21:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 -1° -1° Norte 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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