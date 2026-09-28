Luca Micheletti, productor de seguros: “Si ves un auto con cuadrados rojos y amarillos como estos, no le toques bocina; no es una calcomanía más”

El productor de seguros Luca Micheletti explicó qué significa la calcomanía multicolor de algunos vehículos. Foto: Instagram lucamicheletti_

A simple vista parece una calcomanía más. Sin embargo, detrás de esos pequeños cuadrados rojos y amarillos que suelen verse en la parte trasera o delantera de algunos vehículos existe un mensaje muy importante para quienes comparten la vía pública.

La explicación de un productor de seguros que sorprendió a miles de usuarios en redes

La duda fue despejada por el productor de seguros Luca Micheletti, quien publicó un video en su cuenta de Instagram explicando el significado de este distintivo que muchos conductores observan con frecuencia, aunque pocos saben realmente qué representa.

“Si ves un auto con cuadrados rojos y amarillos como estos, no le toques bocina. Y no, no es una calcomanía que la pusieron porque quedaba linda. Tiene una razón bastante lógica”, explicó en su publicación.

La reflexión rápidamente despertó interés entre los usuarios, ya que se trata de una señal poco conocida, pero con una función clave para la seguridad vial e inclusión.

Qué indica la señal de cuadrados rojos y amarillos en un vehículo

Según detalló Micheletti, esta identificación se utiliza para señalar que el vehículo es conducido por una persona sorda o con hipoacusia.

Esto significa que quien está al volante podría no percibir determinados estímulos sonoros habituales del tránsito, como bocinazos, sirenas o advertencias emitidas por otros conductores.

Por esa razón, el especialista recomienda apelar a recursos visuales cuando sea necesario llamar la atención de quien conduce uno de estos vehículos.

“Si necesitás advertirle algo, lo ideal es que utilices señales visuales, como las luces, en vez de depender siempre de la bocina”, remarcó.

La calcomanía para señalar que el vehículo es conducido por una persona sorda o con hipoacusia. Foto: Unsplash

Lo curioso es que muchas personas se cruzan habitualmente con esta calcomanía sin saber qué significa. De hecho, el propio Micheletti reconoció que durante años desconoció su verdadera función.

“Yo personalmente lo había visto varias veces y nunca me había preguntado qué significaba. Seguramente a muchos de ustedes les pase lo mismo”, comentó.

Por qué conocer este símbolo puede mejorar la convivencia vial

Más allá de la viralización del video, la explicación pone el foco en un aspecto fundamental: la importancia de comprender las distintas señales e identificaciones que pueden portar los vehículos.

Conocer el significado de esta calcomanía permite actuar de manera más consciente frente a una situación de tránsito y adaptarse a las necesidades de conductores con discapacidad auditiva.

Además, el distintivo no siempre se encuentra en la parte trasera. Tal como explicó Micheletti, también puede colocarse en el frente del vehículo para facilitar su visualización desde diferentes ángulos.

El conductor podría no percibir determinados estímulos sonoros habituales del tránsito. Foto: Instagram lucamicheletti_

Mientras la mayoría de los conductores recurre automáticamente a la bocina para alertar sobre una situación, en estos casos esa herramienta puede resultar ineficaz. Por eso, el uso de señales luminosas o visuales cobra especial relevancia.

Una simple calcomanía puede parecer un detalle menor, pero en realidad cumple una función clave para fomentar una circulación más segura, respetuosa e inclusiva.

La próxima vez que veas los característicos cuadrados rojos y amarillos en un auto, ya sabrás que no se trata de un simple adorno, sino de una señal que ayuda a identificar a conductores sordos o con hipoacusia y que recuerda la importancia de la empatía al volante.