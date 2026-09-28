Rada, actor y comediante de 43 años: “Hago recetas clásicas: tortilla, tarta de pollo y una muy rica trucha a la plancha”. Foto: Gemini

Agustín Aristarán, más conocido como Soy Rada, se animó a contar cuáles son sus costumbres en la cocina y sorprendió con una selección de recetas clásicas. El actor y comediante de 43 años participó de un cuestionario con Rolling Stone en 2024 y, entre las preguntas, detalló qué suele preparar cuando le toca cocinar.

Al consultarle si se considera buen cocinero y cuál es su especialidad, Rada fue directo: “Hago recetas clásicas: tortilla, tarta de pollo (receta de mi vieja) y una muy rica trucha a la plancha”. Así, dejó en claro que sus platos preferidos para hacer en casa son la tortilla, la tarta de pollo y la trucha a la plancha, con una mención especial para la receta heredada de su madre.

Las recetas preferidas de Rada y el legado familiar

Entre las tres preparaciones que eligió, la tarta de pollo ocupa un lugar especial. Rada explicó que se trata de una receta que aprendió de su mamá y que forma parte de sus clásicos de cocina. Completan el podio una tortilla y una trucha a la plancha, que definió como “muy rica”.

El truco para una tortilla jugosa, pero sin huevo crudo. Foto: Gemini

La cocina fue solo uno de los temas que abordó en el cuestionario, donde también se animó a hablar de su vida cotidiana y sus pasiones fuera del escenario.

El festival soñado y su historia con la música

La música también tuvo un lugar destacado en el cuestionario. Rada armó su festival ideal y eligió a artistas como Stevie Wonder, Queen, Ca7riel y Paco Amoroso, Rodrigo Bueno, Charly García, el Flaco Spinetta, Molotov y Blink-182. Por supuesto, sumó a su propia banda, Soy Rada & The Colibriquis.

Recordó que de chico tocaba la batería en una banda de jazz y que en la adolescencia tuvo su grupo de rock, punk y hardcore. Ese recorrido, según contó, fue el que lo llevó a convertirse en actor, mago y comediante.

Cuando le preguntaron puntualmente por la cocina, Rada no dudó en destacar sus recetas clásicas y el valor sentimental de la tarta de pollo que aprendió de su mamá.