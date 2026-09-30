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Lao-Tsé siempre lo supo: “Tengo solo 3 cosas para enseñar, simplicidad, paciencia y compasión; estas 3 son tus mayores tesoros”

La frase atribuida al sabio chino se popularizó en versiones modernas, pero el texto original del Taoísmo plantea matices sobre sus verdaderos “tesoros”.

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Lao-Tsé siempre lo supo: “Tengo solo 3 cosas para enseñar: simplicidad, paciencia y compasión. Estas 3 son tus mayores tesoros”.
Lao-Tsé siempre lo supo: “Tengo solo 3 cosas para enseñar: simplicidad, paciencia y compasión. Estas 3 son tus mayores tesoros”. Foto: Gemini
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La célebre frase “Tengo solo 3 cosas para enseñar: simplicidad, paciencia y compasión. Estas 3 son tus mayores tesoros” suele circular como una síntesis del pensamiento de Lao-Tsé, uno de los grandes referentes del taoísmo. Sin embargo, el análisis del capítulo 67 del Tao Te Ching revela que la versión popularizada de la cita no coincide exactamente con el texto original.

En la tradición taoísta, estos “tres tesoros” se presentan como valores capaces de transformar la relación de una persona consigo misma y con los demás. Pero, ¿qué enseñaba realmente Lao-Tsé sobre estos conceptos?

Simplicidad, frugalidad y el valor de lo esencial

El primer término de la frase difundida es la simplicidad, entendida como una invitación a evitar complicaciones y a valorar una vida menos dominada por el exceso. Esta idea se asocia con uno de los principios centrales del taoísmo: no buscar más de lo necesario.

Sin embargo, en el texto original del Tao Te Ching, la palabra utilizada es frugalidad y no simplicidad. Lao-Tsé planteó que la frugalidad permite conservar recursos y evitar los excesos, una enseñanza que apunta a la moderación y al cuidado de lo esencial.

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Filosofo chino. Foto: Gemini

La paciencia: una incorporación moderna

La paciencia aparece en la versión popular de la frase como uno de los tres tesoros, pero el capítulo 67 del Tao Te Ching no la menciona entre los valores originales. En cambio, la paciencia es una cualidad que invita a aceptar los tiempos de cada proceso y a no forzar los acontecimientos, una interpretación que se sumó en adaptaciones modernas de la enseñanza.

Compasión y humildad: el corazón del mensaje original

La compasión sí ocupa un lugar central en el texto clásico. Lao-Tsé la ubicó como el primer tesoro y la vinculó directamente con el coraje: “La compasión permite ser valiente”. El Tao Te Ching advierte que abandonar la compasión para buscar solo la valentía implica perder algo esencial.

El tercer tesoro original, según el capítulo 67, es no atreverse a ponerse por delante de los demás, una idea que remite a la humildad y a evitar la búsqueda constante de protagonismo.

Así, la enseñanza de Lao-Tsé sobre los “tres tesoros” propone una mirada en la que el bienestar no depende solo de conseguir más o avanzar más rápido, sino también de moderar los deseos, cuidar a los otros y reconocer los propios límites.

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