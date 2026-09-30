Máximo Kirchner fue demorado en San Luis: circulaba en una camioneta con pedido de secuestro

El diputado nacional circulaba en una camioneta que tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Federal en el marco de la causa Hotesur.. Foto: Captura de pantalla TN

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado este miércoles 30 de septiembre en Justo Daract, San Luis, cuando circulaba en una camioneta que tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Federal en el marco de la causa Hotesur. El procedimiento se realizó pasadas las 14 luego de que se activara una alerta del Anillo Digital Federal por el pedido judicial.

La Policía provincial interceptó el vehículo en uno de los ingresos a la localidad y realizó las verificaciones correspondientes. La camioneta es una Honda CR-V que figura en el oficio judicial vinculado a la causa que investiga las actividades de la familia Kirchner relacionadas con la empresa Hotesur. Según consta en la documentación, el vehículo aparece a nombre de Máximo Carlos Kirchner.

El diputado se encontraba al volante cuando fue detenido durante el control. Tras las verificaciones, las autoridades ordenaron el secuestro del vehículo, que quedó a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió un día después de que la Policía de San Luis secuestrara otra camioneta vinculada con la misma causa, una RAM 2500 que figuraba a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y que también tenía un pedido judicial de secuestro.